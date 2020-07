Cantieri e chiusure, domenica di passione sulle autostrade della Liguria

GENOVA - Prosegue il caos lungo le autostrade della Liguria. Quella di questa domenica è una giornata ancora più complicata a causa della chiusura della A26 in entrambi i sensi di marcia per permettere l'operazione della bomba della seconda guerra mondiale ritrovata a Campo Ligure.

A questa situazione si aggiunge la chiusura del tratto della A7 tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest. Chiuso inoltre questa mattina anche il casello di Genova Ovest in entrata, dunque inpossibile sia dirigersi verso Milano (L'unica possibilità è entrare dalla A12 (primo casello è Genova Est) sia dirigersi da Genova Ovest verso Levante con l'obbligo dunque di attraversare la città.

Sabato notte lunghe code si sono resitrate verso Genova sull'Aurelia e in autostrada. E quella di questa domenica si annuncia un'altra giornata da bollino rosso sulle autostrade della Liguria.

Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio

1 - ATTIVITA’ DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE NELLE GALLERIE SENZA POSSIBILITÀ DI CORSIA IN DEVIAZIONE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 21:00-7:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Varazze, verso Savona, per attività di ispezione delle gallerie “Mervalo”, “Crevari” e “Borgonovo”. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Savona, dovrà raggiungere, tramite la SS1 Aurelia, la stazione di Varazze e rientrare sulla A10. Chi dalla A26 è diretto a Savona, potrà uscire alla stazione di Genova Pra’ e tramite la SS1 Aurelia raggiungere la stazione di Varazze da cui entrare in A10. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia sono attivi due sensi unici alternati tra Arenzano e Genova. Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, permarranno gli itinerari alternativi segnalati.

A12 Genova-Sestri Levante

-in corrispondenza della stazione di Chiavari, con orario 22:00-7:00, per chi proviene da Livorno, sarà attivata una deviazione con obbligo di uscita e possibilità di rientro dalla stessa stazione, per consentire attività di ispezione all’interno della galleria “Del Forno”. Data la particolare conformazione del tratto in cui è presente tale fornice, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, permarrà l’obbligo di uscita con rientro alla stessa stazione di Chiavari.