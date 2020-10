Cantieri autostrade, Paita denuncia: "Situazione ligure insostenibile"

LA SPEZIA - "Sono stata a Genova. L'autostrada dalla Spezia è praticamente su un'unica corsia. Ma la cosa davvero incredibile è che tornando indietro i tratti Genova Est e Genova Nervi erano chiusi. Stessa cosa poi da Sestri fino a Deiva. Chiuse le Gallerie di Moneglia". Lo scrive su Facebook Raffaella Paita, deputata di Italia Viva commentando i cantieri sulle autostrade liguri che sono stati riaperti per nuove manutenzioni.

"Arrivata al casello pensavo che non si pagasse visti tutti i disservizi. E invece le tariffe sono invariate. Inaccettabile. Ora dico: è normale impiegare più di 2 ore? Non è una polemica che riguarda me ma tutti i lavoratori, i pendolari, chi guida le ambulanze, i camion. La situazione di chiusura della Liguria è davvero insostenibile. Mentre Toti fa giunta con i sovranisti e Mit rassicura, chi si mette nei panni degli automobilisti e i lavoratori?", conclude la parlamentare ligure.