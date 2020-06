Cantieri autostrade, il calvario di inizio weekend sulle direttrici della Liguria

GENOVA - E' iniziato il flusso di turisti provenienti soprattutto da Piemonte e Lombardia, ma anche da Genova, verso le riviere liguri con conseguenti code soprattutto in A12, in direzione Rosignano dove si registrano 11 chilometri di coda tra il bivio A12/A7 Milano-Genoa e Genova Nervi.

In A7 Milano-Genova, in direzione Genova, ci sono quattro chilometri di coda tra Busalla e il bivio A7/A12 Genova-Livorno sempre per lavori e scambi di carreggiata. Il grosso del traffico è però previsto per il tardo pomeriggio e inizio della serata.

(in aggiornamento)