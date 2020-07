Cantieri autostrade, ancora traffico in tilt su A26 e A7

GENOVA - Si intensificano le code nelle autostrade liguri. In A7, in particolare, si registrano sette chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per un veicolo in avaria, e sei chilometri nella direzione opposta tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto.

In A10, quattro chilometri di coda tra Arenzano e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia, per lavori. Code a tratti in A26, in direzione Genova Voltri, tra Ovada e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia.

Nel frattempo sono stati completati i controlli nei tratti autostradali che non consentivano scambi di carreggiata in Liguria, comunica Aspi in una nota. Pertanto, "non potranno più verificarsi improvvisi prolungamenti delle chiusure notturne oltre l'orario previsto". Entro la fine di luglio, comunica la concessionaria, "saranno eseguite le ispezioni nelle ultime 65 gallerie la cui collocazione garantirà sempre la circolazione in entrambi i sensi di marcia".

E' prevista entro domani la riapertura di tre gallerie: Monte Castelletti Est in A12, Monreale Nord in A7, Ri Basso Ovest in A12, mentre le ultime 11 riapriranno nei giorni successivi e comunque entro la fine del mese. Lo comunica Aspi con una nota.

Nella notte le chiusure dei tratti hanno visto una riapertura in orario. Ma nella prossima notte sono previste ancora chiusure. Ecco il dettaglio:

A7 - tratto chiuso tra Genova Ovest e il bivio A7/A12 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/07/2020 al giorno 18/07/2020 per lavori.

A10 - tratto chiuso tra il bivio A10/A26 e Arenzano dalle ore 21:00 alle ore 07:00 dal giorno 17/07/2020 al giorno 18/07/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Arenzano.

A12 - tratto chiuso tra Recco e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/07/2020 al giorno 18/07/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Nervi.

A26 - tratto chiuso tra Ovada e il bivio A26/A10 dalle ore 02:00 alle ore 06:00 dal giorno 18/07/2020 al giorno 18/07/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Genova Voltri: Genova Pra' su A10 Genova-Ventimiglia.