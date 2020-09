Campionato Rally Liguria Primocanale Motori, il leader è Melioli

Con il Rally della Lanterna è andato in scena il secondo atto del Campionato Rally Liguria Primocanale Motori. La nuova serie regionale, partita con la Ronde della Val Merula, è stata stoppata dall’emergenza Covid, con conseguente annullamento del Rally delle Palme e del Rally Golfo dei Poeti, gare che avrebbero dovuto svolgersi tra la primavera e l’inizio dell’estate.

La classifica generale, dopo la tappa genovese, vede al comando Davide Melioli, pilota della classe N2 che al Lanterna ha colto un ottimo secondo posto di categoria, che gli ha permesso di guadagnare ben 418 punti e di portarsi in testa a quota 620, precedendo il primo leader della serie Fabrizio Carabetta, sfortunato in Val d’Aveto ed ora secondo a 530 punti. Terza posizione per Alberto Verardo, seguito da Claudio Bico, Andrea Peirano e Maurizio Rossi, che condividono la quarta piazza con 446 punti a testa.

Tra i navigatori la leadership è di Simone Cuneo, vincitore del Rally della Lanterna al fianco di Giacomo Scattolon, seguito da Enrico Figari e Giorgio Simone.

Il Campionato Rally Liguria Primocanale Motori proseguirà ora con il weekend del Rallye Sanremo, in programma il 2/3 ottobre, che vedrà al via sia le vetture moderne che quelle storiche. La stagione poi proseguirà con il Giro dei Monti Savonesi Storico e con la Ronde delle Valli Imperiesi, manifestazione che chiuderà la nuova serie regionale ed incoronerà i vincitori.

SCARICA QUI LE CALSSIFICHE AGGIORNATE