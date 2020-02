Campionato Rally Liguria Primocanale Motori 2020 alla prova dei nove

GENOVA - Con nove rally a calendario la Liguria è tornata a essere una Regione di peso nel panorama rallistico italiano. E' diventata realtà l’idea di creare un campionato che prendesse in considerazione tutti i rally liguri e soprattutto piloti e navigatori licenziati nella regione.

A Terrazza Colombo di Genova, il Campionato Rally Liguria Primocanale Motori è stato presentato alla stampa, addetti ai lavori e appassionati. E mai sede di presentazione fu più consona perché Terrazza Colombo, che domina con i suoi 31 piani il profilo di Genova, ospitano la redazione di Primocanale Motori, l’emittente televisiva che irradia informazioni motoristiche non solo in Liguria, ma anche in tutto il Nord Italia, guidata dal grande appassionato, e rallista, Maurizio Rossi.

Il delegato regionale ACI Sport Liguria, Sergio Maiga, presidente di Automobile Club Ponente Ligure che organizza quattro rally del calendario 2020, ha presentato la serie articolata sui nove rally in programma per l’annata che sta andando a cominciare. La scelta del comitato organizzatore del Campionato Rally Liguria-Primocanale Motori 2020 è stata di riservare la serie esclusivamente ai concorrenti (piloti e navigatori) licenziati presso gli Automobil Club della Liguria, senza badare alla loro residenza o appartenenza a una scuderia ligure.

L’iscrizione al campionato è gratuita e scatta automaticamente con la partecipazione alle gare.

Molto articolato il sistema di assegnazione dei punteggi che prende in considerazione il numero di partenti per la classe di appartenenza, “bilanciati” da un coefficiente chilometrico delle prove speciali percorse e la tipologia di rally. Al termine di ogni gara sarà compilata una classifica che per ogni concorrente tiene conto del numero delle prove speciali realmente percorse e della sua posizione in classifica, così che pure i concorrenti ritirati possano segnare punti anche nelle gare in cui non vedranno il traguardo. Al termine della stagione sarà stilata una classifica che per ogni concorrente terrà conto dei punteggi acquisti durante l’annata sommando i punti ottenuti in gara, i bonus partenza e gli incentivi di presenza per quei piloti e navigatori che avranno partecipato a quattro o più gare.

La segreteria del Campionato Rally Liguria-Primocanale Motori 2020 è affidata al delegato Regionale ACI Sport per la Liguria, Sergio Maiga, che curerà la stesura delle classifiche e il regolare svolgimento della Serie. Il Campionato Rally Liguria-Primocanale Motori 2020 è iniziato lunedì 13 gennaio nel cielo di Genova, all’ultimo piano della Terrazza Colombo, con un brindisi di augurio. Ora non resta altro che attendere lo svolgimento delle nove gare, la prima delle quali il prossimo fine settimana ad Andora con la Ronde della Val Merula per arrivare poi al mese di gennaio del prossimo anno, quando fra le stelle della “Superba” nel cielo della Terrazza Colombo saranno premiati i primi tre classificati, piloti e navigatori, sia delle storiche, sia delle moderne, del Campionato Rally Liguria-Primocanale Motori 2020.

Il challenge è dotato di premi d’onore messi a disposizione da Aci Sport, dalla Delegazione regionale ACI Sport e premi speciali messi in palio da OMP. Saranno assegnati ai tre piloti e navigatori vincitori della classifica assoluta di rally "moderni" e altrettanti nella speciale classifica rally storici. La premiazione del campionato verrà effettuata a gennaio 2021, presso la Terrazza Colombo a Genova.