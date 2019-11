Camminata a 6 zampe: a Bolzaneto focus sulle regole per i padroni degli animali

GENOVA - "Camminata a 6 zampe". E' il titolo dell'innovativa iniziativa per la Valpolcevera in programma sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 con partenza dal piazzale del Municipio V a Bolzaneto.

Adelia Pastorino è la delegata per la Liguria dell'Associazione Cinofila Italiana: "Ci occupiamo di manifestazioni cinofile e attività nel sociale. Quello di sabato sarà un percorso urbano che si snoderà su via Giro del Vento, via Bolzaneto per arrivare fino in cima all'incrocio con via Pastorino e fare ritornonella piazza municipale".

Obiettivo della giornata, l'informazione sulle leggi vigenti riguardo gli animali. "Chiunque possieda un amico a 4 zampe è responsabile del suo benessere e deve mantenere un'etica di igiene nel rispetto di tutti. Esempio, usare i sacchetti per le feci, la bottiglia dell'acqua per le urine, la museruola a portata di mano per ogni eventualità e un guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo con il documento d'iscrizione all'anagrafe canina" spiega Cinzia Bigoni, una degli organizzatori della rassegna. Tra gli argomenti anche le vaccinazioni, l'alimentazione e la scelta dell'animale.