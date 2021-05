Cambiamo! chiama a raccolta i simpatizzanti: nel weekend stand in tutta Italia

GENOVA - Anche questa domenica, in tutta Italia, saranno presenti gli stand di Cambiamo! per consentire ai sostenitori e ai semplici cittadini di potersi iscrivere al movimento politico. Gli stand sparsi per il territorio ligure, già operativi questo venerdì e questo sabato, saranno presenti in maniera ancora più capillare rispetto alle ultime apparizioni per poter offrire, a tutti i cittadini che lo vorranno, la possibilità di iscriversi e aderire a Cambiamo!. La sottoscrizione della tessera potrà essere effettuata nei gazebo, compilando un modulo cartaceo, oppure online eseguendo tutti passaggi necessari sul sito cambiamo.eu.

"Non siamo usciti dalla situazione di difficoltà dovuta alla pandemia con la velocità che tutti auspicavamo, ma possiamo dire che la luce in fondo al tunnel adesso è davvero vicina. - spiega Angelo Vaccarezza, coordinatore regionale di Cambiamo! e capogruppo del partito in consiglio regionale - Se finalmente si riesce ad intravedere un futuro più roseo è anche grazie al lavoro svolto dal presidente Giovanni Toti, e dalla sua Giunta, in sede di campagna vaccinale. Cambiamo!, però, non intende fermarsi qui e vuole continuare a rinsaldare il proprio ruolo di primo partito della regione, ottenuto alle scorse elezioni regionali, entrando ancora di più a contatto con i cittadini e le loro istanze. Per disegnare un futuro ancora migliore per la nostra Liguria invito chiunque voglia a venire a farci visita presso i nostri gazebo, anche solo per poterci confrontare sulle richieste, sulle idee e sulle domande che arrivano dal territorio".

"Cambiamo! continua a mantenere fede sulla promessa di essere il vero partito del cambiamento. - afferma Lilli Lauro, coordinatrice metropolitana del partito arancione - Nei primi cinque anni di governo del presidente Toti si è visto il cambio di passo rispetto al passato e sono certa che in questa seconda legislatura avremo ancora modo di apprezzare la sua capacità di amministratore e la discontinuità con le scelte che in passato, sotto altre giunte, hanno penalizzato la nostra regione. Allo stesso tempo sono felice perché questo weekend ci darà l'opportunità di incontrare tanti cittadini che, se lo vorranno, avranno la possibilità di avvicinarsi alla politica, entrando a far parte di un movimento serio e appassionato. La vicinanza e il contatto con il territorio rimangono alla base della nostra politica e, nel pieno rispetto delle norme anticovid, vogliamo continuare ad approfondire il dialogo con i genovesi e con i liguri per continuare a migliorare la terra che tanto amiamo".

Di seguito gli stand presenti sul territorio ligure, con i relativi orari di apertura:

Diano Marina, Via Genova (9.00-13.00)

Albenga, Piazza del Popolo (10.00-18.00)

Genova, Corso Italia altezza Boccadasse (10.00-12.00)

Chiavari, Via Martiri della Liberazione (10.00-12.00)

Rapallo, Piazza Cavour (10.00-12.00)

La Spezia, Arcola (10.00-12.00)

La Spezia, Val di Vara (15.00-18.00)