Botti a Capodanno, divieto a Santa Margherita. Spezia dice "no in piazza"

LA SPEZIA - Anche quest’anno diversi comuni della Liguria vieteranno i botti di Capodanno. A Santa Margherita Ligure torna in vigore apposita ordinanza predisposta dall’anno scorso con cui sono vietati su tutto il territorio comunale - sia in luoghi pubblici sia privati - nei giorni 31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020 l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e ogni altro artificio pirotecnico anche se di libera vendita.

Stesso provvedimento a Spezia, dove il sindaco Pierluigi Peracchini ha disposto con ordinanza il divieto temporaneo all’uso dei giochi pirici e artifici in genere durante le manifestazioni di fine anno nelle aree in cui si svolgono gli eventi di Capodanno, a tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica. In particolare a partire dalle ore 21 del 31 dicembre fino alle ore 3 del 1 gennaio in piazza Verdi, nell’area compresa tra via XX Settembre e via Tommaseo, e in piazza Cavour, nell’area compresa tra via dei Mille e via Fratelli Rosselli, è fatto divieto di accensione e sparo di articoli pirotecnici di qualsiasi classe e specie, compresi i giochi pirici di libera vendita.

Nelle stesse aree scatterà il divieto di detenere a qualsiasi titolo contenitori di vetro e lattine di ogni tipologia, dalle ore 01.00 del 1 gennaio 2019 e fino alle ore 3 dello stesso giorno. L'invito, inoltre, è quello di non abbandonare rifiuti nel rispetto del decoro urbano e dell'ambiente.