Boom di contagi (e di tamponi) in Italia, non ci sono regioni Covid free

GENOVA - Nuovo record di contagi in Italia. Un numero mai registrato dall'inizio della pandemia. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 8.804, con un incremento rispetto al dato di ieri di 1.472. Crescono anche i tamponi toccando anche in questo caso un record: quelli processati sono infatti 162.932. E' quanto si evince dalla lettura del bollettino diramato dal ministero della Salute. Torna a salire anche il rapporto fra casi positivi e tamponi eseguiti (quasi 163.000), che raggiunge il 5,4%: "il valore più alto registrato in questa seconda ondata", rileva il fisico Giorgio Sestili, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook "Coronovirus: Dati e analisi scientifiche". Questo, secondo l'esperto, "significa che l'aumento dei tamponi non giustifica più l'aumento dei contagi e che il contact tracing non sta funzionando".

A oggi i casi totali sono 381.602. In forte crescita il numero dei decessi: le vittime sono 83, quasi il doppio rispetto ai 43 del giorno precedente. Attualmente i positivi in Italia sono 99.266 di cui 92.884 (+6.448) sono le persone in isolamento domiciliare, i ricoverati sono 5.796 (+326), 586 dei quali in terapia intensiva (+47 rispetto alle ultime 24 ore). La regione maggiormente colpita dal Covid-19 nell'ultima giornata è la Lombardia con 2.067 nuovi casi, seguita dalla Campania con 1.127 e Piemonte (1.033). Le regioni con meno contagi sono la Basilicata (37 casi) e il Molise (30). Non ci sono regioni Covid free.

In Liguria 432 nuovi positivi su 5.149 tamponi. Record di tamponi e di contagi in un giorno per la regione: la maggior parte è concentrata nel territorio genovese 365 rilevati da Asl 3, di cui 174 contatto caso confermato, 190 attività screening e 1 rientro estero. Seguono poi i 29 nuovi positivi nell'imperiese (14 contatto di caso confermato e 15 attività di screening) e i 24 nello spezzino (11 contatto caso confermato e 13 attività screening). Sono 8 nel savonese, invece, e sei nel Tigullio.

Due le vittime nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 54 anni residente in Sicilia e deceduto nella giornata di ieri al Pronto Soccorso di Sanremo e di un paziente (uomo) di 86 anni, nato e residente a Genova, deceduto oggi presso 1° piano del Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino. 4.401 sono le persone in sorveglianza attiva. Crescono gli ospedalizzati a 342 pazienti, di cui 26 in terapia intensiva.