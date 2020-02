Bonus mamme e occupazione, in arrivo 300 mila euro in Liguria

GENOVA - Bonus per le mamme, contributi sull'indennità di malattia, contributi per l'occupazione, investimenti in salute e sicurezza sul lavoro e sulla qualità delle imprese.

Cgil, Cisl, Uil Liguria, Confartigianato e Cna grazie all'accordo siglato questa mattina in Eblig annunciano ai dipendenti e alle imprese del settore artigiano che in Liguria arriveranno quasi 300mila euro per maternità, malattia, occupazione, qualità e sicurezza sul lavoro. Inoltre per le mamme viene confermato il contributo di 700 euro mentre per le nuove assunzioni effettuate dalle aziende è previsto un contributo di 500 euro.

La più grande novità è rappresentata dalla "carenza malattia". Nel settore artigiano i primi tre giorni di malattia non sono coperti.

Con l'accordo fortemente voluto da Cgil, Cisl e Uil si tenta di superare questa lacuna riconoscendo al lavoratore che si ammala per una seconda volta in un anno un contributo di 75 euro. Parzialmente si tratta dell'introduzione in contrattazione di un principio importante che in Liguria riguarda oltre 15mila lavoratori, suddivisi in 5mila aziende.

Sono poi state individuate risorse per migliorare le condizioni in termini di salute e sicurezza sul lavoro e riconoscimenti alle imprese virtuose che hanno avuto la "riduzione del premio Inail".

Sul fronte della sicurezza del lavoro,soprattutto, vi è grande attenzione perchè nonostante gli sforzi il numero degli infortuni è ancora troppo alto. Su questo tema si è concentrato l'accordo che tra le altre cose prevede anche uno stanziamento di 20 mila euro per l'acquisto di cassette di pronto soccorso.

Sono questi tutti segnali e attenzioni volte in direzione di migliorare le condizioni di lavoro nel settore artigiano, contrastando il lavoro nero e la concorrenza sleale attraverso un confronto leale e costruttivo con le controparti.