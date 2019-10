Bologna-Sampdoria 2-1 FINALE

BOLOGNA - Una brutta Sampdoria esce sconfitta dal Dall'Ara. Nell'anticipo domenicale dell'ora di pranzo il Bologna vince 2-1. Le reti tutte nella ripresa: prima Palacio, poi il momentaneo pareggio di Gabbiadini e infine al 78' il gol decisivo di Bani.

(A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO)

LA CRONACA

Secondo tempo

94' Triplice fischio finale da parte di Doveri. Bologna-Sampdoria 2-1

90' Quattro minuti di recupero

87' ammonito Colley

79' GOL BOLOGNA, Bani. Il difensore dei padroni di casa si inserisce in scivolata da una azione di calcio d'angolo e batte Audero, Samp di nuovo sotto.

72' ammonito Bereszynki

72' entra shouten per Poli

67' Entra Santander per Dzemaili

64' GOL SAMPDORIA: Vieria serve Gabbiadini che si accentra e fa partire un tiro a giro csul secondo palo che si spegne in rete

63' Caprari prende il posto di Jankto

60' Sansone da fuori area, palla respinta da Audero

53' Orsolini prende il posto Skov Olsen

50' Gol annullato alla Sampdoria per fuotigioco attivo

48' GOL BOLOGNA, contropiede dei padroni di casa: Soriano serve Palacio che con un colpo chirurgico la mette sul seconco palo e porta avanti i suoi.

46' Subito occasionissima per la Sampdoria, Quaglirella vede la sua conclusione respinta da Skorupski.

45' Al via la ripresa

45' Doppio cambio in casa Samp, entrano Ekdal e Depaoli, escono Bertolacci e Loris

Primo tempo

45' finisce il primo tempo al Dall'Ara, squadre bloccate sullo 0-0

43' Miracolo di Audero su Palacio che tenta la deviazione vincente dall'area piccola

37' Jankto dalla distanza, palla deviata in angolo

25' Palo di Gabbiadini, il blucerchiato uncina in mezzo all'area una palla e centra il palo a Skorupski battuto.

23' proteste Bologna per un presunto fallo in area subito da Sansone, Doveri fa giocare.

19' Leris interviene male su Sansone, pinizione pericolosa per il Bologna. La conclusione di Palacio colpisce la barriera

9' Palacio entra in area e serve per la corrente Dzemaili, si chiude la difesa

3' Occasione Bologna, Dzemaili da posizioe defilata va vicino al gol, la difesa blucerchiata allontana

1' Al via il match al Dall'Ara

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Dzemaili; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Leris, Vieira, Bertolacci, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.

LE STATISTICHE - Bologna e Sampdoria non pareggiano una partita di Serie A dal gennaio 2014: da allora quattro successi per parte. L’ultimo successo della Sampdoria in casa del Bologna in Serie A risale al novembre 2003 (1-0, con Walter Novellino in panchina): da allora cinque pareggi e cinque successi rossoblù (inclusi tutti gli ultimi quattro). Il Bologna ha raccolto solo due punti nelle ultime cinque giornate di campionato: sotto la guida di Mihajlovic non è mai arrivato a sei gare di Serie A consecutive senza vincere. La Sampdoria è, al pari di Udinese, Leganés ed Espanyol, una delle quattro squadre ad aver segnato meno gol nei top-5 campionati europei 2019/20: solo quattro reti per i blucerchiati, che non facevano così male nelle prime otto giornate di Serie A dal 1972/73 (due reti in quel caso). Soriano e Andrea Poli sono entrambi grandi ex. I due centrocampisti hanno esordito in Serie A con la maglia della Sampdoria. Manolo Gabbiadini ha segnato cinque gol contro il Bologna in Serie A: la squadra rossoblù è la sua vittima preferita nel massimo campionato.