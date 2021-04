Biker si infortuna sulle alture di Albisola, intervento del Soccorso Alpino

ALBISOLA SUPERIORE - Un lungo e complesso intervento ha coinvolto i tecnici del Soccorso Alpino Liguria, che oggi pomeriggio sono stati attivati da una chiamata del 118 per un biker di circa 50 anni caduto in località Ellera, sulle alture di Albisola Superiore. Le squadre a terra del Soccorso Alpino, dei vigili del fuoco e il fratello dell’uomo sono arrivati sul luogo dell’incidente dopo più di un’ora di cammino.

Il medico del Soccorso Alpino ha stabilizzato l’uomo è gli ha riscontrato un trauma alla schiena. Grifo, l’elicottero del 118 con a bordo il TE del CNSAS, ha provato diverse volte l’avvicinamento ma a causa delle turbolenze è stato costretto ad abbandonare. È così che i soccorritori si sono dati il cambio lungo il sentiero per portare il biker fino all’ambulanza della Croce di Albisola per il successivo trasferimento in ospedale a Savona.