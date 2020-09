Berlusconi positivo al Coronavirus, la notizia fa il giro del mondo

MILANO - "Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Putroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso di un collegamento con il Movimento azzurro donne confermando la sua positività al Covid-19. Il gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati ha inviato subito "un caloroso e affettuoso augurio al presidente Silvio Berlusconi: Forza Presidente, vinceremo anche questa battaglia", come si legge in una nota dell'ufficio stampa del gruppo Forza Italia della Camera dei deputati.

Dalla Bbc a El Pais la notizia della positività al Covid-19 di Silvio Berlusconi è breaking news in tutto il mondo e apre le homepage di molti siti internazionali. "L'ex premier italiano è positivo al coronavirus", titola il britannico Guardian aprendo così il suo aggiornamento live sulla pandemia. 'Berlusconi, 83 anni, è in isolamento ad Arcore e continuerà a lavorare da lì', scrive la Bbc. 'L'ex premier Silvio Berlusconi ha annunciato di avere il coronavirus', è l'apertura del live dello spagnolo El Pais. 'Berlusconi, che compirà 84 anni a fine mese, è risultato positivo a due test sul coronavirus ma continua a lavorare', titola il belga Le Soir.

"Auguri di pronta guarigione al Presidente Silvio Berlusconi! Sono certo che con la sua forza vincerà anche questa battaglia. Un abbraccio". E' l'augurio via twitter del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al leader di Forza Italia. Su Facebook invece il messaggio di Matteo Renzi: "Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l'augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus". Il leader della Lega Matteo Salvini fa gli "auguri di pronta guarigione" a Berlusconi, risultato positivo al test per il Covid, anche lui via social. "Auguri di pronta guarigione e un abbraccio virtuale all'amico Silvio Berlusconi". Anche Giorgia Meloni si unisce al coro con un tweet: "Al presidente Silvio Berlusconi i migliori auguri di pronta guarigione da me e da Fratelli d'Italia. Che è un leone lo ha dimostrato tante volte: siamo certi che supererà brillantemente anche questo".

Il leader di FI "è asintomatico", assicura Alberto Zangrillo, suo medico personale da più di 20 anni, che non si dice preoccupato. "Sta bene, non ha nulla", racconta anche chi lo ha sentito. "Continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto". Certo, tra i familiari e chi gli è vicino la cautela è massima dal momento che l'ex premier ha 83 anni e ha subito, quattro anni fa, un'operazione a cuore aperto per sostituire la valvola aortica. E' il Cav in persona, tuttavia, una volta appresa la notizia dopo un "ulteriore controllo precauzionale" al rientro dalla Sardegna, a mettere in chiaro le cose con i suoi collaboratori più stretti. "Continuerò la campagna elettorale e a far sentire il mio sostegno a chi è sui territori", la linea. Il prossimo impegno è previsto con una telefonata in Liguria.

"Da Genova e dalla Liguria faremo sentire tutto il nostro sostegno e tutto il nostro affetto al presidente Silvio Berlusconi, che dal suo isolamento forzato a causa del Covid-19 interverrà telefonicamente al convegno che abbiamo promosso insieme ad Azzurro Donna", dice Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia. "Il supporto che il presidente ci fornirà anche in questa forma particolare rappresenterà per noi e per i nostri candidati alle regionali un supporto di fondamentale importanza per questa campagna elettorale. A nome di tutti i dirigenti e militanti liguri di Forza Italia lo ringrazio in attesa del collegamento", conclude Bagnasco.