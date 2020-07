Bello sulla costa, nuvoloso nell'entroterra: ecco il meteo in Liguria

GENOVA - Bello sulla costa con qualche passaggio nuvoloso e qualche breve fenomeno piovoso sui rilievi. Si presenta così il meteo in questa domenica di fine luglio in Liguria. Una giornata di tempo tutto sommato buono per chi ha scelto di trascorrere la giornata al mare. Mentre chi preferisce il fresco dell'entroterra potrebbe imbattersi in qualche nuvola di troppo. Temperature ancora gradevoli anche sulla costa. Per quanto riguarda l'inizio settimana ancora bel tempo con qualche passaggio nuvoloso specialmente concentrato nel ponente ligure. Poi ancora giornate soleggiate.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

DOMENICA 26 LUGLIO - L'alta pressione arretra sotto la spinta di una perturbazione che lambisce l'arco alpino. Sulla nostra regione la giornata sarà soleggiata ma con addensamenti localmente consistenti soprattutto a Ponente; cumuli ad evoluzione diurna e rari piovaschi sui rilievi. Venti deboli meridionali con brezze sulle coste tendenti a disporsi da oriente ed in rinforzo fino a localmente moderati dal pomeriggio. Mare poco mosso o mosso sugli estremi della regione la sera. Umidità su valori medi.

LUNEDI' 27 LUGLIO - L'anticiclone continua lascia spazio a deboli infiltrazioni di aria umida che portano qualche nube soprattutto a Ponente e favoriscono la formazione di cumuli pomeridiani sui rilievi. Venti deboli orientali in calo fino a calmi con brezze sulle coste nel pomeriggio. Mare mosso in calo fino a poco mosso. Umidità su valori medio-alti.

TENDENZA PER MARTEDI' 28 E MERCOLEDI' 29 LUGLIO - Giornate all'insegna del tempo soleggiato con il passaggio di alcune nubi. Temperature in lieve aumento, venti deboli.