Bellanova in esclusiva a Viaggio in Liguria tra futuro del governo e salvezza delle botteghe montane

GENOVA - E' la figura più rilevante della settimana politica italiana, la ministra Teresa Bellanova. Capo delegazione di un'Italia Viva impegnata a chiedere più sostanza all'attuale governo Conte, la titolare delle politiche agricole è intervenuta a Viaggio in Liguria, la trasmissione settimanale di Primocanale anticipata al martedì per lasciare spazio stasera al campionato: "Piccoli passi sono stati fatti dal premier, vedremo quanto succederà nei giorni successivi al Natale. A galleggiare non ci stiamo, servono risposte urgenti su come investire le risorse europee".



Poi, incalzata dal cucinosofo Sergio Rossi, dai contributi provenienti da allevatori e produttori olivicoli di Liguria, la ministro, con un passato da bracciante, è intervenuta sui temi più tecnici legati al territorio. Una provocazione pensare che i grandi colossi adottino una bottega montana per ogni nuova apertura come "canone di urbanizzazione sociale"? Bellanova apre il fronte dopo aver ascoltato la proposta registrata nel profondo entroterra imperiese (vedi video sotto): "Per nulla utopia, la vostra proposta va affrontata con serietà. Questo ministero ci sta lavorando e spero di poter dare risultati concreti quanto prima. Sono stufa di sentire parlare di aree interne a spot".

Sul tema, qualche minuto dopo, è intervenuto anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: "Direzione giusta, quella sollevata da Viaggio in Liguria. Il ragionamento va allargato anche ai colossi web. All'interno della riforma dell'agenzia di promozione turistica "In Liguria" affronteremo anche una simile questione".