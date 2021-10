Beffa banchi monoposto, sono fuori legge: corsa contro il tempo anche in Liguria per sostituirli

GENOVA - Dovevano essere il mezzo per far ripartire la scuola di presenza già lo scorso anno. Invece i banchi monoposto sono diventati il simbolo dell'inutilità e dello spreco: ora oltre al danno la beffa. In una nota del ministero dell'Istruzione, così come riporta Il Secolo XIX, viene accertato che una parte di questi sarebbero 'fuori legge'.

Voluti dall'allora commissario all'Emergenza Domenico Arcuri non hanno prodotto alcun beneficio. Dovevano garantire la distanza tra gli alunni per limitare i contagi Covid. Ma si sono scontrati con il problema oggettivo degli spazi a disposizione.

In Italia in tutto sono stati acquistati 110 mila banchi costati circa 9,5 milioni di euro. Centinaia quelli che si trovano negli istituti della Liguria e che ora dovranno essere sostituiti al più presto. La nota del ministero spiega come ora "c'è la necessità di procedere quanto prima alla dismissione dei banchi in uso in ragione della totale mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente".

In questi mesi in Liguria i diversi istituti hanno provveduto a sostituire i banchi con il doppio posto con quelli singoli, in alcuni casi sono arrivati anche i famosi banchi con le ruote oggetto di ilarità e meme a non finire.