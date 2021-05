Bassetti: "Levare l'obbligo della mascherina all'aperto sarebbe decisione di buon senso"

GENOVA - "Osservo la spiaggia e non posso non vedere che tenere la mascherina sul bagnasciuga è veramente difficile. Levare l’obbligo all’aperto sarebbe una decisione di 'buon senso'. Purtroppo però il buon senso in Italia, da un anno ad oggi, non sempre ha animato le decisioni del CTS e della politica" così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova in un post su Facebook.

L'infettivologo più volte ha mostrato di andare controcorrente su alcune scelte fatte per contrastare la diffusione del Covid. "Alcuni miei colleghi (schierati ideologicamente e non scientificamente) hanno finalmente cambiato idea, ammettendo l’errore nelle loro previsioni funeste e catastrofiste di aprile - aggiunge Bassetti -. Gli scienziati devono cambiare idea di fronte all’evidenza dei fatti e ammettere gli errori. Meglio tardi che mai. Già alla metà di aprile vivendo ogni giorno la corsia dell’ospedale e, non solo leggendo i dati e la letteratura scientifica, si poteva capire che la situazione sarebbe migliorata grazie ai vaccini. Io insieme ad altri colleghi l’avevo capito. Non abbiamo fatto gli indovini. Abbiamo semplicemente fatto il nostro lavoro, osservando quello che succedeva negli ospedali. Un osservatorio privilegiato per chi lo frequenta e lo sa utilizzare" conclude il post Bassetti.