Bassetti contro mons. Viganò: "Inaccettabile che uomini di Chiesa siano anti-vaccini"

GENOVA - “No alle continue bufale sui vaccini. E se le bufale vengono da un cardinale? Trovo inaccettabile che un cardinale esprima posizioni antiscientifiche contro i medici e contro i vaccini. Totalmente anacronistico e inaccettabile”. Matteo Bassetti attacca monsignor Carlo Maria Viganò, che in un video aveva preso posizione sulla pandemia, sostenendo che i governi “hanno dato al popolo terapie non efficaci” e che “i vaccini non garantiscono immunità ma danno gravi effetti collaterali a breve e a lungo termine”.

Bassetti prende spunto dalla teoria per cui i vaccini sarebbero realizzati con feti abortiti e, in un video sulla sua pagina Facebook, attacca: “Sentire certe parole da un iIlustre prelato mi fa molto male come scienziato, la Chiesa cattolica deve essere dalla parte dei vaccini che sono la nostra salvezza, chi lo nega nega la scienza, finiamola con le bufale contro i vaccini”.