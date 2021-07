Bandiera di Regione Liguria al procuratore Cozzi: "Resterà in Procura"

GENOVA - "Egregio presidente ho apprezzato e la La ringrazio per il gesto istituzionale che riconosce una interlocuzione importante tra le istituzioni in vicende che hanno segnato la vita della nostra comunità. Mi piace e voglio consegnare e lasciare la bandiera della regione Liguria alla Procura dove sarà vicino e insieme a quella italiana e europea", così il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Genova Francesco Cozzi, che recentemente ha lasciato il servizio per andare in pensione, ha ringraziato il presidente Giovanni Toti che gli ha consegnato la bandiera ufficiale di Regione Liguria.

"A Cozzi va il nostro ringraziamento per l’importante attività svolta per la comunità e nell’inchiesta sul crollo di Ponte Morandi", aveva detto Toti, "che ha seguito dall’inizio fino alla firma delle richieste di rinvio a giudizio, l’ultimo atto del suo lavoro al servizio di Genova”.