Banca Carige, via alla riorganizzazione con nuove filiali

GENOVA - Per "dare ancora maggiore impulso al rilancio operativo iniziato nel corso della prima parte dell'anno", Carige ha varato una riorganizzazione delll'intera filiera commerciale e "importanti investimenti informatici in grado di assicurare i migliori standard di offerta e di servizio". A comunicarlo è la banca stessa dopo la decisione sul tema del cda.

Il gruppo aprirà 18 nuove filiali imprese dedicate a 10mila società medio grandi, di cui 4 in Liguria, che si qualificheranno come centri di competenza specialistica, e 26 nuove filiali private di cui 14 in Liguria (10 a Genova) e una di Banca del Monte di Lucca per assicurare servizi di consulenza di elevato livello focalizzati su 12mila nuclei di clienti e 8 miliardi di attività finanziarie.

Inoltre Banca Cesare Ponti rafforzerà le sinergie con la rete private di Carige e si identificherà anche come advisor finanziario e fabbrica prodotti Wealth, rappresentando un motore per la qualità dei servizi e una nuova fonte di generazione di valore per il gruppo. La rete, attualmente costituita da 421 unità operative inquadrate in 13 aree che servono 700mila clienti privati e 45mila piccole imprese, sarà redistribuita su 25 aree retail a cui si aggiungeranno 4 aree private e 2 aree imprese che coordineranno filiali di nuova costituzione.