Balotelli allo Spezia: lo dice il fratello Enock al "GF Vip"

LA SPEZIA - "Mario Balotelli firmerà per lo Spezia”. Ad accreditare questa ipotesi di mercato è lo stesso fratello Enock Barwuah, in questi giorni tra i protagonisti dell'edizione corrente del "Grande Fratello Vip". Nei giorni scorsi, l'ipotesi di un Balotelli sempre in Liguria, ma al Genoa, era stata stoppata dallo stesso presidente Enrico Preziosi, che aveva parlato di equilibri interni alla squadra da salvaguardare.

Ora, l'ipotesi Spezia. Di recente, un tweet dello stesso Balotelli, con due cuoricini rossoblù, aveva accreditato la pista genoana: “E tra poco si ricomincia. Voglia di tornare più forte che mai“. A trent'anni, SuperMario svincolatosi dal Brescia è in cerca di una squadra e si era parlato di Besiktas, Espanyol, Watford e Crotone fino adesso allo Spezia. Balotelli è di casa in Liguria, avendo trascorso da bambino molte estati a Sestri Levante, dove era tornato in vacanza anche prima dell'Europeo 2012, forse la tappa più alta della sua carriera.