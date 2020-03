Avviso per vento di burrasca in Liguria: sopraelevata vietata a moto e furgonati

GENOVA - Notte di in tenso lavoro per i vigili del fuoco della Spezia a causa del forte vento che ha interessato la provincia. Interventi concentrati soprattutto tra Sarzana e La Spezia per alberi, grondaie e pali scardinati dalla forza del vento. In tutto una ventina di interventi che fortunatamente non hanno creato grossi danni. Il Centro Meteo Arpal ha emanato l'avviso per vento di burrasca forte su tutta la Liguria per la giornata di oggi giovedì 26 marzo. A Genova per l'intera giornata in vigore il divieto di transito sulla Sopraelevata per moto, telonati e furgonati.

Le previsioni:

GIOVEDÌ 26 MARZO - precipitazioni sparse fin dal mattino a carattere nevoso a tutte le quote su DE (val Bormida, valle Stura, val Trebbia, val d’Aveto) sopra i 200-300m nell'interno di ABC (bacini marittimi di Ponente, Centro e Levante). A fine giornata ci aspettiamo spolverate diffuse e cumulate localmente deboli su A e sulla parte occidentale di D. Su tutte le zone e per tutta la giornata venti da NordEst 60-70km/h con rinforzi di burrasca forte sui crinali e raffiche sui 120-140km/h. Mare localmente agitato sui capi di A; diffuso disagio per freddo soprattutto nell'interno.

VENERDI 27 MARZO - precipitazioni diffuse inizialmente a carattere nevoso nell'entroterra sopra i 200-300 metri ma con quota neve in risalita; non si escludono cumulate nevose localmente deboli su DE (vallate dell'entroterra) e nell'interno di AB (centro-Ponente) al mattino