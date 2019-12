Autostrade, un danno economico per la Liguria: l'inchiesta di Primocanale

Primocanale ha deciso di dedicare uno spazio fisso sui danni che Autostrade ha creato e continua a creare al nostro territorio dalla caduta del Ponte Morandi e per quanto mi riguarda sin dal 2015 quando iniziai a occuparmene pesantemente come membro della Commissione trasporti del Senato senza risposte dal Ministro Del Rio e daigli uffici del Mit ( CLICCA QUI) .

Solo che oggi siamo andati oltre qualsiasi immaginabile peggior incubo. E non vediamo nessuna soluzione efficace: mancano controlli sui lavori che Autostrade dovrebbe fare, loro sono chiusi nel silenzio assoluto, non spiegano perché ci sono corsie chiuse e nessuno che ci lavora. Solo la magistratura sta operando in modo preciso, puntuale e anche con grande senso di responsabilità.

È indispensabile un cambio di passo da parte di tutti, in primis del Governo a partire dal Milleproroghe. Sinceramente quando c’erano Toninelli e Rixi si sentiva una vicinanza forte al territorio e molte soluzioni sono state trovate in modo velocissimo con una collaborazione Roma-Genova straordinaria. Oggi sembra che sia stato messo invece un muro tra Governo ed enti territoriali con un danno enorme che ricade su tutti i cittadini della Liguria, sulle primarie attività come portualità e turismo. Primocanale vuole svolgere il suo ruolo di stimolo verso tutte le parti in causa.

Qualsiasi posizione partitica deve essere messa da parte. Si gioca la sopravvivenza del nostro territorio. Siamo diventati a tutti gli effetti ancor piùdi prima un’area che deve chiedere la mancanza di continuità territoriale della Liguria e deve essere istituito un tavolo permanente tra Governo ed enti locali come Regione, Comune, Camera di Commercio, Autorità di Sistema portuale. I nostri parlamentari devono farsi sentire, in primis chi rappresenta la Liguria anche nel Governo.

Non vorremmo proprio che penalizzazioni al nostro territorio derivassero anche da scelte strategiche politiche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. I cittadini esigono compattezza di tutte le forze politiche per risolvere i gravissimi problemi che stiamo vivendo. Attendiamo risposte concrete da tutti che pubblicheremo volentieri. Ma ora ci devono essere fatti e meno parole.

Noi seguiremo ogni giorno le vicende relative a viabilità e infrastrutture della nostra regione. Diventa il nostro primario tema su cui lavoreremo continuamente con reportage, video, dirette, interviste. Siamo a disposizione come sempre per confrontarci, con l’unico obiettivo di renderci utili a Genova e alla Liguria