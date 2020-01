Autostrade, slalom tra cantieri: il bollettino per il 3 gennaio

GENOVA - Cantieri infiniti lungo le autostrade della Liguria. Dalla A10 alla A12 passando per per A6, A7, A26 e anche A15 la lista di lavori in corso è lunga, molto lunga. Da interventi per le barriere antirumore, a quelli di controllo delle gallerie fino a quelli sulle condizioni dei numerosi viadotti presenti lungo le tratte liguri. Una sfilza di cantieri aperti che costringe tutti a restringimenti, scambi di carreggiata e tempi lunghi fermi in coda. Alcuni sono già in corso, altri programmati nei prossimi giorni. Ecco l'elenco:

A7 GENOVA-SERRAVALLE:

- Chiuso al traffico il bivio A7/A12 Genova-Livorno dalle ore 22 alle ore 06 dal giorno 02/01/2020 al giorno 04/01/2020 provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest. I lavori e le alternative consigliate: sulla A7 Serravalle-Genova, per per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, con orario 22-6, per chi proviene da Milano/Serravalle, sarà chiuso l'allacciamento con la A12 Genova Sestri Levante, verso Sestri Levante/Livorno. In alternativa, si dovrà proseguire sulla A7, uscire alla barriera di Genova ovest e rientrare dalla stessa, per proseguire fino all'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, per poi procedere verso Sestri Levante/Livorno.

- Lavori tra GENOVA BOLZANETO e RONCO SCRIVIA dalle 21:07 del 04/10/2019 alle 20:00 del 16/01/2020 (km. 114.3 - km. 110.9) in direzione MILANO.

- Lavori tra GENOVA BOLZANETO e BUSALLA dalle 18:38 del 31/12/2019 alle 20:00 del 16/01/2020 (km. 118 - km. 117.3)

in direzione MILANO

- Lavori tra GENOVA BOLZANETO e BUSALLA dalle 16:58 del 23/09/2019 alle 20:00 del 16/01/2020 (km. 118 - km. 117.4)

in direzione MILANO

- Lavori tra BUSALLA e GENOVA BOLZANETO dalle 21:15 del 19/12/2019 alle 16:00 del 28/02/2020 (km. 123.9 - km. 124.8)

in direzione GENOVA

- Lavori tra GENOVA BOLZANETO e ALL. A7/A12 dalle 20:00 del 23/12/2019 alle 20:00 del 30/06/2020 (km. 126 - km. 128.4)

in direzione GENOVA.

A10 GENOVA-VENTIMIGLIA:

- Tratto Chiuso tra inizio complanare Savona e bivio Compl.Savona/A6 Torino-Savona dalle ore 22 alle ore 06 dal giorno 08/01/2020 al giorno 09/01/2020 per lavori

- Tratto Chiuso tra Savona Vado e Inizio Complanare Savona dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/01/2020 al giorno 10/01/2020 per lavori

- Savona Vado in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22 alle ore 06 dal giorno 09/01/2020 al giorno 10/01/2020 verso Savona per lavori.

- Lavori tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare.

- Lavori tra GENOVA AEROPORTO e GENOVA PRA' dalle 21:00 del 29/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 2.3 - km. 9.1)

in direzione VENTIMIGLIA.

- Lavori tra GENOVA AEROPORTO e GENOVA PEGLI dalle 16:13 del 14/11/2019 alle 20:00 del 30/01/2020 (km. 2.3 - km. 2.9)

in direzione VENTIMIGLIA

- Lavori tra GENOVA PEGLI e GENOVA PRA' dalle 20:44 del 31/12/2019 alle 20:00 del 31/03/2020 (km. 6.4 - km. 8.4)

in direzione VENTIMIGLIA.

- Lavori tra GENOVA PRA' e GENOVA PEGLI dalle 20:45 del 31/12/2019 alle 20:00 del 31/03/2020 (km. 8.3 - km. 7.8)

in direzione GENOVA.

- Lavori tra GENOVA PEGLI e GENOVA PRA' dalle 20:48 del 31/12/2019 alle 20:00 del 31/03/2020 (km. 9.2 - km. 9.9)

in direzione VENTIMIGLIA

- Lavori tra GENOVA PEGLI e ALL. A10/A26 dalle 14:24 del 23/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 9.1 - km. 12.3)

in direzione VENTIMIGLIA.

- Lavori tra GENOVA PEGLI e GENOVA PRA' dalle 20:48 del 31/12/2019 alle 20:00 del 31/03/2020 (km. 9.2 - km. 9.9)

in direzione VENTIMIGLIA

- Lavori tra GENOVA PEGLI e GENOVA PRA' dalle 20:48 del 31/12/2019 alle 20:00 del 31/03/2020 (km. 9.2 - km. 9.9)

in direzione VENTIMIGLIA

- Lavori tra ARENZANO e ALL. A10/A26 dalle 21:00 del 20/12/2019 alle 21:00 del 31/03/2020 (km. 16.9 - km. 12.8)

in direzione GENOVA.

- Lavori tra ARENZANO e ALL. A10/A26 dalle 21:02 del 30/11/2019 alle 21:00 del 31/03/2020 (km. 17.4 - km. 16.9)

in direzione GENOVA.

- Lavori tra ALL. A10/A26 e CELLE LIGURE dalle 20:00 del 23/12/2019 alle 20:00 del 31/01/2020 (km. 18.3 - km. 27.6)

in direzione VENTIMIGLIA.

- Lavori tra ALL. A10/A26 e CELLE LIGURE dalle 10:00 del 29/12/2019 alle 20:00 del 31/01/2020 (km. 18.3 - km. 27.6)

in direzione VENTIMIGLIA.

- Lavori tra ARENZANO e ALL. A10/A26 dalle 20:00 del 20/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 19.3 - km. 18.7)

in direzione GENOVA

- Lavori tra ARENZANO e ALL. A10/A26 dalle 06:00 del 29/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 19.7 - km. 19.4)

in direzione GENOVA.

- Lavori tra VARAZZE e ALL. A10/A26 dalle 20:00 del 20/12/2019 alle 11:00 del 03/01/2020 (km. 20.3 - km. 19.3)

in direzione GENOVA.

- Lavori tra VARAZZE e ARENZANO dalle 11:43 del 30/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 22.5 - km. 20.4)

in direzione GENOVA

- Lavori tra VARAZZE e ARENZANO dalle 13:36 del 13/11/2019 alle 20:00 del 30/01/2020 (km. 22.8 - km. 21.5)

in direzione GENOVA

- Lavori tra VARAZZE e ARENZANO dalle 09:10 del 29/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 23.5 - km. 22.5)

in direzione GENOVA

- Lavori tra CELLE LIGURE e ALL. A10/A26 dalle 11:12 del 01/01/2020 alle 11:00 del 03/02/2020 (km. 27.6 - km. 19.3)

in direzione GENOVA.

- Lavori tra CELLE LIGURE e ARENZANO dalle 11:23 del 30/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 27.6 - km. 22.7)

in direzione GENOVA

- Lavori tra CELLE LIGURE e ALL. A10/A26 dalle 20:02 del 23/12/2019 alle 20:00 del 31/01/2020 (km. 27.6 - km. 19.3)

in direzione GENOVA

- Lavori tra CELLE LIGURE e VARAZZE dalle 20:02 del 23/12/2019 alle 20:00 del 31/01/2020 (km. 28.5 - km. 27.6)

in direzione GENOVA

- Lavori tra VARAZZE e ALBISOLA dalle 20:00 del 20/12/2019 alle 21:00 del 16/06/2020 (km. 30.8 - km. 32.6)

in direzione VENTIMIGLIA.

- Lavori tra CELLE LIGURE e VARAZZE dalle 09:09 del 29/12/2019 alle 20:00 del 31/01/2020 (km. 32.2 - km. 31.8)

in direzione GENOVA

- Lavori tra ALBISOLA e VARAZZE dalle 20:04 del 20/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 32.5 - km. 27.6)

in direzione GENOVA

- Lavori tra CELLE LIGURE e ALBISOLA dalle 20:52 del 31/12/2019 alle 20:00 del 30/04/2020 (km. 33.05 - km. 33.9)

in direzione VENTIMIGLIA

- Lavori tra ALBISOLA e CELLE LIGURE dalle 21:02 del 30/11/2019 alle 21:00 del 31/03/2020 (km. 33.3 - km. 32.4)

in direzione GENOVA

- Lavori tra NODO A10/A6 KM 44 e CELLE LIGURE dalle 20:00 del 20/12/2019 alle 21:00 del 16/06/2020 (km. 36.5 - km. 35.9)

in direzione GENOVA

- Lavori tra ALBISOLA e NODO A10/A6 KM 44 dalle 20:53 del 31/12/2019 alle 20:00 del 30/04/2020 (km. 37.6 - km. 38.3)

in direzione VENTIMIGLIA

- Lavori tra NODO A10/A6 KM 44 e ALBISOLA dalle 20:55 del 31/12/2019 alle 20:00 del 30/04/2020 (km. 38.3 - km. 37.6)

in direzione GENOVA.

- Lavori tra NODO A10/A6 KM 44 e ALBISOLA dalle 21:20 del 23/12/2019 alle 20:00 del 31/01/2020 (km. 42 - km. 37.5)

in direzione GENOVA.

- Lavori tra N. A10/A6 KM 45 e ALBISOLA dalle 17:45 del 23/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 44.5 - km. 42.6)

in direzione GENOVA.

A12 GENOVA-LIVORNO:

- Tratto Chiuso tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova dalle ore 22 alle ore 06 dal giorno 02/01/2020 al giorno 04/01/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova est. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova est e l'allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, verso Genova.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova est, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria con rientro, sulla A7, a Genova ovest.

- Chiavari in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06 dal giorno 04/01/2020 al giorno 05/01/2020 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli,dalle 22 di sabato 4 alle 6 di domenica 5 gennaio, sarà chiusa l'entrata della stazione di Chiavari, verso Genova. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Lavagna.

- Lavori tra GENOVA EST e ALL. A7/A12 dalle 08:05 del 10/12/2019 alle 20:00 del 31/01/2020 (km. 4 - km. 2.3)

in direzione GENOVA

- Lavori tra GENOVA EST e GENOVA NERVI dalle 03:50 del 13/12/2019 alle 20:00 del 28/02/2020 (km. 8.9 - km. 9.4)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra GENOVA EST e GENOVA NERVI dalle 09:30 del 23/12/2019 alle 17:30 del 16/06/2020 (km. 9 - km. 11.3)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra GENOVA NERVI e RECCO dalle 22:24 del 04/12/2019 alle 21:01 del 02/01/2020 (km. 12.5 - km. 13.7)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra GENOVA NERVI e RECCO dalle 21:00 del 02/01/2020 alle 20:00 del 20/05/2020 (km. 12.5 - km. 13.7)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra GENOVA NERVI e RECCO dalle 21:00 del 02/01/2020 alle 20:00 del 20/05/2020 (km. 14.5 - km. 16.3)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra GENOVA NERVI e RECCO dalle 20:07 del 31/10/2019 alle 21:01 del 02/01/2020 (km. 14.5 - km. 16.3)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra RECCO e GENOVA NERVI dalle 20:07 del 31/10/2019 alle 21:01 del 02/01/2020 (km. 16.23 - km. 14.5)

in direzione GENOVA.

- Lavori tra RECCO e GENOVA NERVI dalle 21:00 del 02/01/2020 alle 20:00 del 20/05/2020 (km. 16.23 - km. 14.5)

in direzione GENOVA

- Lavori tra GENOVA NERVI e RECCO dalle 21:00 del 02/01/2020 alle 20:00 del 20/05/2020 (km. 16.5 - km. 18.8)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra GENOVA NERVI e RECCO dalle 20:05 del 31/10/2019 alle 21:01 del 02/01/2020 (km. 16.5 - km. 18.8)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra GENOVA NERVI e RECCO dalle 23:05 del 05/12/2019 alle 20:00 del 28/02/2020 (km. 17 - km. 17.5)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra RECCO e GENOVA NERVI dalle 21:00 del 02/01/2020 alle 20:00 del 20/05/2020 (km. 18.789 - km. 16.5)

in direzione GENOVA

- Lavori tra RECCO e GENOVA NERVI dalle 20:04 del 31/10/2019 alle 21:01 del 02/01/2020 (km. 18.789 - km. 16.5)

in direzione GENOVA

- Lavori tra RECCO e GENOVA NERVI dalle 19:03 del 20/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 18.9 - km. 17.25)

in direzione GENOVA

- Lavori tra GENOVA NERVI e RECCO dalle 23:06 del 05/12/2019 alle 20:00 del 28/02/2020 (km. 19.4 - km. 20.2)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra RECCO e GENOVA NERVI dalle 20:04 del 31/10/2019 alle 21:00 del 02/01/2020 (km. 22.548 - km. 20.654)

in direzione GENOVA

- Lavori tra RECCO e GENOVA NERVI dalle 21:00 del 02/01/2020 alle 20:00 del 20/05/2020 (km. 22.548 - km. 20.654)

in direzione GENOVA

- Lavori tra RECCO e CHIAVARI dalle 19:30 del 20/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 27.8 - km. 29.7)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra RECCO e CHIAVARI dalle 20:00 del 13/11/2019 alle 20:00 del 11/02/2020 (km. 28 - km. 29.65)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra CHIAVARI e RAPALLO dalle 19:00 del 20/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 28.75 - km. 28.4)

in direzione GENOVA

- Lavori tra RAPALLO e CHIAVARI dalle 23:06 del 05/12/2019 alle 20:00 del 28/02/2020 (km. 31.2 - km. 31.6)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra CHIAVARI e RAPALLO dalle 19:00 del 20/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 31.55 - km. 31.3)

in direzione GENOVA.

- Lavori tra CHIAVARI e SESTRI LEVANTE dalle 22:11 del 17/12/2019 alle 20:00 del 28/02/2020 (km. 40.65 - km. 41.65)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra CHIAVARI e SESTRI LEVANTE dalle 19:00 del 23/12/2019 alle 17:30 del 16/06/2020 (km. 40.7 - km. 41.3)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra LAVAGNA e SESTRI LEVANTE dalle 14:56 del 21/12/2019 alle 21:00 del 16/06/2020 (km. 42.2 - km. 42.7)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra LAVAGNA e SESTRI LEVANTE dalle 06:38 del 11/12/2019 alle 20:00 del 28/02/2020 (km. 42.3 - km. 42.7)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra SESTRI LEVANTE e LAVAGNA dalle 06:03 del 12/12/2019 alle 20:00 del 22/01/2020 (km. 42.7 - km. 42.4)

in direzione GENOVA.

- Lavori tra SESTRI LEVANTE e LAVAGNA dalle 11:46 del 24/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 44.2 - km. 41.3)

in direzione GENOVA

- Lavori tra LAVAGNA e SESTRI LEVANTE dalle 19:35 del 20/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 46.5 - km. 48.8)

in direzione ROSIGNANO

- Lavori tra SESTRI LEVANTE e LAVAGNA dalle 19:00 del 20/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 48.6 - km. 47)

in direzione GENOVA

A15 PARMA–LA SPEZIA:

- Per lavori di adeguamento della galleria «Fresonara», sul tratto A15 tra Santo Stefano Magra e La Spezia, sarà deviato il traffico dalla carreggiata per La Spezia, con istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata opposta.

- Tra Sestri Levante-Livorno, carreggiata Direzione Genova.

Lavori in corso tra gli svincoli di Interconnessione A15 Autocisa e Brugnato

A6 SAVONA-TORINO:

- Scambio di Carreggiata in direzione Savona tra Ceva e Millesimo.

- Scambio di Carreggiata in direzione Torino tra il bivio A6/A10 Savona e Altare.

A26, GENOVA VOLTRI- GRAVELLONA TOCE:

- Lavori tra ALL. A10/A26 e MASONE dalle 19:56 del 19/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 1.5 - km. 2.1)

in direzione GRAVELLONA TOCE

- Lavori tra MASONE e ALL. A10/A26 dalle 20:17 del 19/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 5 - km. 3.4)

in direzione GENOVA VOLTRI

- Lavori tra ALL. A10/A26 e MASONE dalle 07:00 del 26/11/2019 alle 20:00 del 31/01/2020 (km. 7.3 - km. 10.5)

in direzione GRAVELLONA TOCE

- Lavori tra ALL. A10/A26 e MASONE dalle 21:02 del 30/12/2019 alle 20:00 del 20/01/2020 (km. 7.3 - km. 13.7)

in direzione GRAVELLONA TOCE

- Lavori tra ALL. A10/A26 e MASONE dalle 07:00 del 26/11/2019 alle 20:00 del 19/02/2020 (km. 7.3 - km. 8.4)

in direzione GRAVELLONA TOCE

- Lavori tra ALL. A10/A26 e MASONE dalle 07:00 del 26/11/2019 alle 10:18 del 19/02/2020 (km. 7.3 - km. 12)

in direzione GRAVELLONA TOCE

- Lavori tra ALL. A10/A26 e MASONE dalle 06:05 del 26/11/2019 alle 20:00 del 19/02/2020 (km. 8.4 - km. 9.7)

in direzione GRAVELLONA TOCE

- Lavori tra ALL. A10/A26 e MASONE dalle 21:21 del 30/12/2019 alle 20:01 del 20/01/2020 (km. 8.7 - km. 13.5)

in direzione GRAVELLONA TOCE

- Lavori tra MASONE e ALL. A10/A26 dalle 20:01 del 09/11/2019 alle 20:00 del 31/01/2020 (km. 9.5 - km. 8.3)

in direzione GENOVA VOLTRI

- Lavori tra MASONE e ALL. A10/A26 dalle 09:00 del 06/12/2019 alle 20:00 del 31/01/2020 (km. 10 - km. 9.5)

in direzione GENOVA VOLTRI

- Lavori tra MASONE e ALL. A10/A26 dalle 09:00 del 06/12/2019 alle 20:00 del 31/01/2020 (km. 10.3 - km. 9.5)

in direzione GENOVA VOLTRI

Lavori tra MASONE e ALL. A10/A26 dalle 07:00 del 26/11/2019 alle 20:00 del 19/02/2020 (km. 11.3 - km. 9.7)

in direzione GENOVA VOLTRI

- Lavori tra MASONE e ALL. A10/A26 dalle 07:00 del 26/11/2019 alle 20:00 del 19/02/2020 (km. 11.3 - km. 9.7)

in direzione GENOVA VOLTRI

- Lavori tra MASONE e ALL. A10/A26 dalle 21:26 del 30/12/2019 alle 20:00 del 20/01/2020 (km. 13.35 - km. 10.05)

in direzione GENOVA VOLTRI

- Lavori tra MASONE e ALL. A10/A26 dalle 12:03 del 01/01/2020 alle 20:00 del 20/01/2020 (km. 14 - km. 13.35)

in direzione GENOVA VOLTRI

- Lavori tra OVADA e ALL. A10/A26 dalle 12:35 del 01/01/2020 alle 20:00 del 20/01/2020 (km. 14.5 - km. 13.35)

in direzione GENOVA VOLTRI

- Lavori tra MASONE e OVADA dalle 17:59 del 20/12/2019 alle 08:59 del 16/06/2020 (km. 15.45 - km. 18.3)

in direzione GRAVELLONA TOCE

- Lavori tra OVADA e MASONE dalle 06:28 del 19/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 19.5 - km. 17.3)

in direzione GENOVA VOLTRI

- Lavori tra MASONE e OVADA dalle 22:32 del 20/11/2019 alle 20:00 del 30/01/2020 (km. 27.1 - km. 29)

in direzione GRAVELLONA TOCE

- Lavori tra OVADA e ALLAC. A26/DIR. A26-7 dalle 20:00 del 19/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 33.1 - km. 33.5)

in direzione GRAVELLONA TOCE

- Lavori tra ALLAC. A26/DIR. A26-7 e OVADA dalle 15:13 del 27/12/2019 alle 20:00 del 16/06/2020 (km. 35.35 - km. 35.013)

in direzione GENOVA VOLTRI