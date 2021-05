Autostrade, Rixi (Lega): "Controllato un viadotto ligure su tre, irritante mancanza di chiarezza"

GENOVA - "Il rappresentante di Autostrade in Commissione Trasporti prima dice che tutti i viadotti in Liguria sono assolutamente sicuri poi, incalzato, ammette che ne sono stati verificati solo 188 su 508. Una mancanza di chiarezza che irrita ulteriormente i liguri. Un modo di operare che non possiamo accettare". Questa la presa di posizione di Edoardo Rixi, deputato della Lega, componente della Commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture, a proposito dell'audizione di Fernando De Maria, dirigente di Autostrade per l'Italia.

"Se da un lato servono norme per il periodo transitorio dalle vecchie alle nuove regole, dall'altra parte ci aspettiamo meno arroganza e una maggiore trasparenza. Nel frattempo - ha concluso Rixi - i liguri continuano a pagare un prezzo altissimo in termini di sicurezza e di economia. Una situazione intollerabile".