Autostrade nel caos, code in Liguria e una macchina si ribalta sulla A7

GENOVA - Una macchina ribaltata sulla autostrada A7: ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente, anche se da quanto comunica la Polizia stradale non dovrebbero esserci altri veicoli coinvolti così come non risultano feriti. Ma i disagi per le operazioni di sgombero solo come sempre immediati e gravi: nel giro di poco si sono formati 4 km di coda tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Ovest.

Non ci sono corsie di emergenza, oltre al fatto che tutte le autostrade sono interessate da continui cantieri e restringimenti. In questo tratto in particolare c'è la chiusura della galleria Rivarolo III. Per questo fino alle ore 22 del 2 maggio, chiuso al traffico il bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest. Questo significa che chi proviene da nord, da Milano, per imboccare la A12 deve uscire al casello di Genova Ovest, "fare il giro" e rientrare in autostrada sempre da Genova Ovest in direzione del bivio con la A12.

Tra le altre code segnalate c'è quella di 2 km in A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per lavori e sempre per lavori coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori.