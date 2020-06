Autostrade nel caos, code e cantieri in Liguria rovinano l'ultimo sabato di giugno

GENOVA - Il flusso di turisti da Piemonte e Lombardia entra nel vivo del fine settimana. Da venerdi sera verso le riviere liguri si registrano code a macchia di leopardo su tutte le direttrici: A7, A10. A12 e A26. Nella serata di venerdi in A12, in direzione Rosignano, si sono registrati fino a 12 chilometri di coda già a partire dalle ore 15 tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi, creando a tratti un serpentone unico tra fino a Chiavari. Sullo stesso tratto code e rallentamenti si sommano al traffico già congestionato sulla strada Aurelia tra Bogliasco e Chivari.

In A7 Milano-Genova, in direzione Genova, sono segnalati rallentamenti tra Busalla e il bivio A7/A12 Genova-Livorno sempre per lavori e scambi di carreggiata. Code e rallentamenti anche in A10 all'altezza di Altare e il bivio A6/A10 Savona. Coda di 4 km in direzione Ventimiglia anche tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

Sulla A26 Genova-Gravellona Toce, in direzione Genova, coda di 2 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori; coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori in direzione Genova; traffico rallentato su Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Ventimiglia per traffico intenso.

Al momento, sulla A10, sono chiusi in modalità continuativa i caselli di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova e quello di Genova Pra' in uscita per chi proviene da Genova; sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, a causa di uno smottamento, chiuso il casello di Masone, in entrata, fino al 6 luglio. In questo caso, è possibile l'ingresso ai soli mezzi di soccorso. Accanto a queste chiusure, vi sono gli interventi e le chiusure che possono scattare a seguito delle ulteriori ispezioni.

Dalla A10, alla A12, passando per la A26 e la A7. Nessuna delle tratte è esente dal rischio maxi incolonnamenti. I controlli finora svolti hanno interessato 285 gallerie, di cui 39 chiuse per problemi e su cui si è intervenuto o si sta intervenendo. In molti, automobilisti e istituzioni, hanno più volte chiesto perché le ispezioni e gli interventi non siano stati effettuati durante il lockdown imposto dal covid, quando il traffico era sostanzialmente azzerato. (CLICCA QUI PER DETTAGLI)