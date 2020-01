Autostrade liguri, sulle gallerie il sospetto dei falsi report

GENOVA - Si aprono nuovi scenari sull’inchiesta relativa al crollo di una parte di volta della galleria Bertè, per Spea infatti il tunnel era considerato sicuro, non a rischio cedimento, si intende. E invece, nel tardo pomeriggio di lunedì 30 dicembre 2019, sono per un puro caso, per un colpo di fortuna, le due tonnellate di cemento non hanno provocato vittime.

Successivamente ai rilievi della polizia stradale, la Procura ha affidato l’inchiesta agli stessi finanzieri che stanno indagando sul crollo del Morandi. E così, dopo aver scoperchiato i falsi report sui viadotti, adesso potrebbe essere il turno delle gallerie presenti sulla rete ligure, non così in sicurezza come invece pare stia facendo credere Autostrade. Lo stato di evidente ammaloramento della galleria Bertè ha richiamato l’attenzione sulla condizione di salute di altri tunnel presenti sulla tratta tra Genova Est e Genova Ovest.

Dalle ultime informazioni si tratterebbe delle gallerie Monte Sperone, Torbella e Monte Galletto, situate attorno al bivio che collega la A12 (Genova-Livorno) alla A7 (Genova-Milano), tutte sottoposte in passato a chiusure più o meno brevi per lavori di riparazione e consolidamento. Da infiltrazioni di acqua a materiale scrostato dalla parete, è questo lo scenario a cui si assiste tutte le volte che si imbocca una delle gallerie sopracitate. Nel frattempo la Liguria si prepara ad affrontare il controesodo dopo le festività natalizie e la riapertura completa delle attività lavorative, scolastiche e del trasporto su gomma del sette gennaio, tra gallerie pericolanti, cantieri aperti, corsie che si restringono.

RIAPRE IL CASELLO DI MASONE - Riapre il casello autostradale di Masone sulla A26, chiuso nei giorni scorsi dopo il crollo di un pezzo di soffitto della galleria Bertè. Lo ha annunciato il governatore ligure Giovanni Toti. "Da adesso il casello di Masone è aperto anche in direzione sud verso Genova grazie a un bypass autostradale. Avanti così, al lavoro per la Liguria", ha scritto Toti sui social.

TAGLIO AL RATING DI ATLANTIA - Moody's ha tagliato il rating di Atlantia, abbassandolo a Ba2 da Ba1. La scelta, spiega il gruppo americano, "riflette la crescente pressione politica su Atlantia" e i rischi crescenti in seguito alla pubblicazione del Milleproroghe. "Anche se gli effetti di questo decreto potrebbero essere solo provvisori segnala una escalation significativa fra il governo e l'azienda", sottolinea Moody's. La mossa del governo "esacerba il confronto" e suggerisce "che un accordo sulla rinegoziazione della concessione sia lontano e che ci sia un'alta probabilita' che il governo fara' azioni contro Autostrade per l'Italia". Queste circostanze aumentano anche le possibilita' di "lunghe cause davanti alle corti italiane ed europee che potrebbero durare anni" e costare molto.