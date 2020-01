Autostrade, le vostre testimonianze: "Io libero professionista che viaggio con la paura addosso"

GENOVA - Arrivano numerose le vostre testimonianze dei disagi vissuti lungo le autostrade della Liguria. Tra cantieri sparsi, tratte chiuse e gallerie con infiltrazioni d'acqua, rallentamenti e code infinite ed esasperanti per i tanti costretti per lavoro o necessità a mettersi in viaggio.

Luca, che di professione fa l'agente di commercio, ci racconta che "sulle autostrade liguri percorro circa quarantamila chilometri all'anno pagando pedaggi tra i più cari d'Italia. Da quando è crollato il ponte abbiamo perso da tutti i fronti. Ore di coda per arrivare a Vallecrosia viaggiando con la paura addosso. Paura che crolli un altro viadotto o peggio che frani un galleria. Paura di lasciare tutto per colpa di chi gestisce la tratta". E ancora Luca prosegue nel suo racconto: "Il danno non sta solo nel tempo perduto ma sta anche nei clienti che sono scomparsi perché nelle zone rosse. Da quel maledetto giorno ho perso il 50 per cento delle visite fatte e il 40 per cento di fatturato. Io non ho nessuno che mi risarcirà per avere perso tanto per strada. Sono arrabbiato e deluso e comunque continuo a pagare le tratte a prezzo pieno" conclude amaramente.

Anche Daniela ha scritto alla nostra mail e ha deciso di raccontare la situazione che ha vissuto, di fatto costringendola a rinunciare alle vacanze. "Non ho esperienze da raccontare riguardo problemi di circolazione autostradale, ma, semplicemente, perché abbiamo rinunciato ad andare a Limone Piemonte come avremmo voluto - ci scrive-. A tale riguardo, penso che dovrebbero unirsi alle voci dei liguri anche tutti quei comuni di montagna che di solito frequentiamo (Limone Piemonte, Frabosa, San Giacomo, ecc....). Anni fa, perlomeno, c'era un bel treno diretto che portava da Genova, mentre ora è necessario fare tre cambi. Anche quei comuni penso abbiano risentito del nostro essere rimasti pressoché isolati".

Rabbia anche nelle parole di Pierluigi: "Il tragico è che nel cosidetto nuovo tratto della A7, ossia nel tratto da Genova verso nord, le cascate d'acqua dalle volte sono impressionanti, specie nella galleria prima dello svincolo di Bolzaneto. Guarda caso nel vecchio tracciato, ossia da Serravalle a Genova, non vi è traccia d'acqua dalle volte delle varie gallerie".

