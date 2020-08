Autostrade intasate tra cantieri e partenze, altra domenica di passione

GENOVA - Weekend di partenze per le mete di vacanza o di rientro per chi le ferie le ha già fatte: dopo un sabato da bollino nero, anche per la giornata di oggi, domenica 9 agosto, le previsioni sono quelle di traffico intenso. Ma per la Liguria ormai non è una novità, dato che da quasi due mesi si trova ogni giorno a fronteggiare code e rallentamenti causati dai numerosi cantieri e chiusure sulla rete autostradale.

Lunghe code si sono verificate già sabato, dato che tanti da Lombardia e Piemonte si sono spostati verso le riviere: la situazione peggiore si è verificata in A12, dove la coda ha superato i 10 km di lunghezza. E c’è chi, invece, era diretto al porto di Genova, pronto a salpare per le isole.

Anche questa mattina i primi disagi si sono fatti sentire sempre in A12 dove a causa dei lavori si sono verificate code tra Rapallo e Chiavari di oltre 3 km e rallentamenti sopra ad 1 km tra Genova Nervi e Genova Est fin dalle prime ore del mattino. Intanto, dando un’occhiata alle prossime chiusure già preannunciate, è chiaro che nelle prossime settimane ci saranno ancora code.

Sarà chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno dalle ore 22:00 di lunedì 10 agosto fino alle ore 22:00 del 25, provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest. Nello stesso periodo tratto Chiuso tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto, per cui l'entrata consigliata verso Milano è Genova Bolzaneto. Da martedì 11 agosto, invece, per due settimane esatte chiuderà sulla A7 la galleria monte Galletto in direzione Nord. Per chiudere completamente il tratto verrà imposto uno scambio di carreggiata, già quelli che non ci sarebbero dovuti più essere.