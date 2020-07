Autostrade in Liguria, la settimana 'inizia bene': maxi code in A12 e A26

GENOVA - La settimana inizia 'bene' in Liguria per quanto riguarda il traffico autostradale. Un bene ironico, sia chiaro.

La mattinata è inizita con una doppia maxi coda sulla A12 tra Recco e Genova e sulla A26 tra Masone e Genova. Nel primo caso la coda mobile ha raggiuntio i 12 km, nel secondo 11 km. Oltre al traffico consueto molti turisti potrebbero aver deciso di ripartire dalle località della riviera di Levante in direzione Lombardia a inizio settimana. Coda fino a 7 km tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Ma le code causate dai tanti cantieri aperti hanno riguardato un po' tutte le autostrade regionali. Coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori. Coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.Coda tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori. Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. Coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Poi ametà mattina la situazione è andata migliorando. Riaperto poco dopo le 12 anche il casello di Masone sia in direzione Genova che in direzione Gravellona Toce.

CASELLI CHIUSI -

- Sono chiuse in modalità continuativa: sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova.

- Sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Arenzano.

- Sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Genova;

- Sulla A12 la stazione di Genova Nervi, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Genova;

- Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce la stazione di Masone in entrata, fino a lunedì 6 luglio; si ricorda che è possibile l’ingresso ai soli mezzi di soccorso.

- Sulla A10 chiuso il casello di Arenzano in entrata verso Ventimiglia dalle ore 8 di lunedì 6 luglio alle ore 22 di martedì 7 luglio.