Autostrade in Liguria, chiusure notturne in serie: l'elenco completo

GENOVA - E' ancora lungo l'elenco delle chiusure notturne nelle autostrade della Liguria. Una situazione che dopo le pesanti criticità degli ultimi mesi prosegue con nuove interruzioni di tratte e uscite o ingressi autostradali di alcuni caselli. Questo il dettaglio così come riportato dal sito di Autostrade per l'Italia per la notte tra martedì 27 ottobre e mercoledì 28 ottobre. Coinvolte A7, A10, A12 e A26:

A7 - Tratto Chiuso tra Bivio A7/A10 e Genova Ovest dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/10/2020 al giorno 28/10/2020 per lavori Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Aeroporto su A10 Genova-Ventimiglia.

A7 - Tratto Chiuso tra Busalla e Genova Bolzaneto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/10/2020 al giorno 28/10/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Bolzaneto. Uscita consigliata provenendo da Milano: Busalla.

A10 - Tratto Chiuso tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/10/2020 al giorno 28/10/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Genova Aeroporto.

A10 - L'uscita di Arenzano e' chiusa al traffico dalle ore 22:00 del giorno 27/10/2020 alle ore 06:00 del giorno 30/10/2020 provenendo da Ventimiglia per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Varazze.

A10 - Chiuso al traffico il Bivio Compl.Savona/A6 Torino dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/10/2020 al giorno 31/10/2020 provenendo da Savona verso Torino e da Genova verso Torino per lavori.

A12 - Tratto Chiuso tra Lavagna e Chiavari dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/10/2020 al giorno 28/10/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Chiavari.

A12 - Tratto Chiuso tra Sestri Levante e Deiva Marina dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/10/2020 al giorno 29/10/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Deiva Marina.

A12 - Chiuso al traffico Bivio A12/A7 direzione Genova dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/10/2020 al giorno 28/10/2020 provenendo da Livorno verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Bolzaneto su A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Bolzaneto su A7 Milano-Genova.

A12 - Genova Nervi in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/10/2020 al giorno 30/10/2020 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova est.

A26 - Tratto Chiuso tra Bivio A26/A10 e Masone dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/10/2020 al giorno 28/10/2020 per lavori Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Masone.