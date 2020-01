Autostrade, i Repubblicani di Genova: "Stiamo subendo un sabotaggio"

GENOVA - "Chi ha colpe deve pagare tutto e subito" e "Autostrade gratis in tutta la Liguria". Anche l'associazione Repubblica di Genova punta il dito su Autostrade per la situazione della Liguria tormentata da cantieri, crolli e disagi praticamente ovunque.

In un messaggio indirizzato all'editore di Primocanale l'associazione gestita da volontari spiega: "Ci uniamo al forte grido di dolore lanciato per rimarcare l'atavico disinteresse oggettivo delle Istituzioni Nalzionali verso la nostra 'Patria Liguria'. Ponti che crollano, volte di gallerie che collassano, strade che si sbriciolano, è ora di dire basta. Chi ha colpe deve pagare! tutto e subito, senza sconti e senza tentennamenti!".

Un messaggio chiaro e netto diretto ai vertici dei gestori delle tratte autostradali liguri: "Non ci serve la gratuità di brevi tratti autostradali, chiediamo con decisione e con forza: Autostrade gratis in tutta la Liguria. Siamo stufi di questo sistema politico gestionale fatto apposta per tenere la nostra città, regione, la nostra economia, i porti, il commercio, l'autotrasporto delle merci in ostaggio!. Stiamo subendo un vero e proprio sabotaggio a cui non possiamo e non dobbiamo sottostare" conclude la nota.