Autostrade, controlli in galleria: lunedì alle ore 6 riapre il casello di Genova Est

GENOVA - E' prevista per le ore 6 di lunedì 25 maggio la riapertura del casello di Genova Est. Il tratto sia in uscita che in entrata è chiuso da giovedì notte quando erano in programma i controlli previsti dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture per verificare lo stato delle galleria. Il casello sarebbe dovuto essere riaperto alle ore 6 di venerdì 22 maggio ma è stato richiesto un ulteriore approfondimento sulla galleria Campursone II, quelle per chi si vuole immette in autostrada immediatamente dopo il casello.

In questi giorni i controlli sono proseguiti. Il governatore della Liguria Toti subito dopo il problema riscontrato aveva sentito telefonicamente l'ad di Autostrade Tomasi che aveva riferito che si erano rese necessarie ulteriori verifiche in quanto c'era "una cavità che non li convince troppa". In serta è arrivata la precisazione da parte dello stesso presidente della Regione che annunciava che il casello sarebbe stato riaperto lunedì mattina. Data e ora confermati da quanti si legge sul sito di Autostrade per l'Italia. Ma intanto attorno ai cantieri e alle problematiche emerse in questi anni sulla rete autostradale ligure non mancano le polemiche anche e soprattutto nelle ultime ore concentrate a livello parlamentare (LEGGI QUI) .

LE CHIUSURE PREVISTE NELLA NOTTE TRA DOMENICA E LUNEDI':

A7:

- Tratto Chiuso tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Sampierdarena dalle ore 22 alle ore 06 dal giorno 24/05/2020 al giorno 25/05/2020 per lavori. Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire l'esecuzione in contemporanea di diverse lavorazioni ricadenti nelle interconnessioni delle autostrade A10 e A7, Elicoidale e viadotto "Sei Luci", nelle due notti consecutive di sabato 23 e domenica 24 maggio, con orario 22-6 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A12 e Genova ovest, verso Genova.

A26:

- Tratto Chiuso tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada dalle ore 22 alle ore 6 dal giorno 24/05/2020 al giorno 25/05/2020 per lavori Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Ovada. Uscita consigliata provenendo da Genova Voltri: Genova Prà su A10 Genova-Ventimiglia.

- L'area di servizio Turchino est è chiusa dalle ore 21 Alle ore 6 dal giorno 24/05/2020 al giorno 25/05/2020 per lavori.

- L'area di servizio Stura est è chiusa dalle ore 21 alle ore 6 dal giorno 24/05/2020 al giorno 25/05/2020 per lavori.