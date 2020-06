Autostrade, code e rallentamenti su A10 e A26

GENOVA - Ancora un lunedì di code lungo le autostrade della Liguria. Dopo le consuete code della mattina anche nel pomeriggioo si segnalano incolonnamenti. Coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori così come si segnalano rallentamenti sulla A26 tra l'allacciamento A7 e Masone.

Sulla A26 resta chiusa l'entrata di Masone così come fino a mezzanotte chiuso anche il casello di Ovada sia in entrata che in uscita. Persistente inoltre la possibilità per chi esce entra a Genova Aeroporto di uscire a Pegli e Pra'