Autostrade caos tra galleria monte Galletto chiusa e traffico dei vacanzieri

GENOVA - Circa 16mila le persone in transito oggi lunedì 16 agosto dal porto di Genova. Una parte riguarda i rientri della settimana di ferie. Le pattuglie della polizia locale monitorano la situazione. Un'altra parte del traffico è legata alla prima crociera italiana che riparte proprio da Genova dopo lo stop causato dal covid.

Per quanto riguarda la situazione autostradale la criticità maggiore ora riguarda la A7 con la galleria monte Galletto chiusa fino al 25 agosto che impone una serie di modifiche alla viabilità autostradale. Sul tratto è stato imposto uno scambio di carreggiata che impone una corsia a scendere e una a salire lungo il percorso che viaggia verso Genova. Impossibile per chi entra a Genova Ovest proseguire verso Nord ma è obbligato o a entrare a Bolzaneto attraverso la viabilità ordinaria o arrivare a Genova Est e qui tornare indietro. La galleria monte Galletto è da anni sotto osservazione per diverse criticità emerse (LEGGI QUI)

Per quanto riguarda il traffico lungo le autostrade della Liguria non si riscontrano criticità nelle prime ore della mattinata.