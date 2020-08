Autostrade caos, nella notte chiude la A26 tra Masone e bivio A10

Vanno avanti le chiusure notturne lungo le autostrade della Liguria. In A26 resterà chiuso il tratto tra Masone e il bivio A26/A10 dalle ore 00:00 alle ore 04:00 dal giorno 20/08/2020 al giorno 20/08/2020 per il transito di un trasporto eccezionale. Entrata consigliata verso Genova Voltri: Genova Pra' su A10 Genova-Ventimiglia.

Domani invece sarà chiuso il casello di Genova Pra' in entrata dalle ore 20:00 alle ore 07:00 dal giorno 20/08/2020 al giorno 21/08/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Per quanto riguarda la viabilità segnalate ancora code in A7 direzione Milano a causa del bypass realizzato a causa della chiusura della galleria monte Galletto per lavori. Una chiusura che andrà avanti fino al 25 agosto quando la galleria dovrebbe essere riaperta. Intanto preoccupa il piano per l'autunno con il ministero delle Infrastrutture che impone il rimontaggio delle onduline. Tra ottobre e novembre prevista nuova ondata di lavori.