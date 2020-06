Autostrade caos in Liguria, da oggi pedaggi gratis: ecco in quali tratte

GENOVA - Pedaggi gratis da oggi 2 giugno nell’area della città metropolitana di Genova. Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha incontrato l’ad di Autostrade per l’Italia. È stato messo a punto un piano per far fronte alle problematiche della rete autostradale ligure (LEGGI QUI) . Tra le misure adottate anche una serie di tratte a pedaggio gratis per residenti e turisti.

QUI IL DETTAGLIO DELLE TRATTE SENZA PEDAGGIO:

• Esenzione totale dal pagamento del pedaggio per transiti con origine/destinazione tra tutti i caselli dell’A7, da Vignole, a quelli dell’A12, fino a Lavagna, e viceversa; possono usufruire di tale agevolazione anche coloro che entrano dal casello di Sestri Levante; • Esenzione totale dal pagamento del pedaggio per transiti con origine/destinazione dal casello di Ovada sull’A26, ai caselli dell’A10 da Genova Aeroporto a Varazze e viceversa: possono usufruire di tale agevolazione anche coloro che entrano dai caselli da Albissola e Celle Ligure; • Esenzione totale del tratto da Ovada all’allacciamento dell’A26 con l’A10 per tutti i veicoli, indipendentemente dalla provenienza, che attraversano tale tratto, in entrambe le direzioni; • Esenzione totale del tratto Genova Bolzaneto, Genova Ovest, Genova Est per tutti i veicoli, indipendentemente dalla provenienza, che attraversano tale tratto, in entrambe le direzioni. Una precisazione importante riguarda il fatto che se si va oltre le aree indicate si pagherà il pedaggio normale decurtato della cifra valida per il tratto affrontato dove è prevista la gratuità.