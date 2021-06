Autostrade caos in Liguria, 2 giugno tra cantieri e turisti: gli aggiornamenti

GENOVA - Prosegue il caos autostrade in Liguria. Attesi per oggi mercoledì 2 giugno tempi di percorrenza superiori alla media sulle principali autostrade della Liguria in praticamente tutte le fasce orarie sia della mattina che del pomeriggio e sera. La presenza dei cantieri unite alla giornata festiva e alla possibile presenza dei turisti rischia ancora una volta di bloccare il traffico lungo A7, A10, A12 e A26.

GLI AGGIORNAMENTI

ORE 8 - Coda di un km in A10 tra Bordighera e Sanremo.

ORE 7 - Code in A10 al confine per la presenza di migranti diretti verso la Francia.