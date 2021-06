Autostrade caos, il ministro 'chiede' ai concessionari di ridurre al minimo i disagi

GENOVA - "Fermo restando l'accordo già assunto al tavolo esistente di ridurre il più possibile i cantieri nei mesi estivi, chiederò ai concessionari precisi impegni per individuare i lavori che possono essere posticipati perchè non riguardano specificamente interventi sulla sicurezza, inoltre chiederò una informazione adeguata per evitare ulteriori disagi agli automobilisti. Tra una settimana convocheremo un'altra riunione nella quale riferiremo gli esiti delle interlocuzioni con i concessionari e valuteremo insieme le altre iniziative intraprese". Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) Enrico Giovannini al termine del tavolo a cui hanno partecipato Regione Liguria e i sindaci colpiti dai pesanti danni causati dal caos autostrade che la Liguria sta vivendo ormai da anni.

Di fatto non cambia praticamente nulla. L'idea del minisitro è quella di far individuare ai concessionari quali lavori possono essere spostati in autunno cercando così di ridurre al minimo le condizioni di disagio per i numerosi cantieri aperti sulla rete stradale e autostradale. Al vertice in teleconferenza hanno partecipato il presidente della Regione, Giovanni Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci e numerosi altri sindaci dei Comuni interessati. Alla fine però tutto rinviato di un'altra settimana.

Nel ribadire la grande attenzione del ministero nel "trovare subito soluzioni concrete" per migliorare i flussi di traffico, di viabilità ordinaria e turistica e di trasporto merci, il ministro Giovannini ha sottolineato il proprio impegno a continuare a lavorare insieme agli enti locali per uscire dall'emergenza e per trovare anche soluzioni di medio termine, andando cioè oltre il periodo estivo. Il ministro ha poi proposto di rafforzare il tavolo della Regione per esaminare il potenziamento della rete di trasporto ferroviario e di trasporto pubblico locale per alleggerire la pressione sulle strade, anche nel periodo estivo. I sindaci chiedono almeno la cancellazione del pedaggio autostradale, un contentino per limitare una situazione che va avanti da anni e che penalizza concretamente il settore turistico (GUARDA QUI) .