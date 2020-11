Autostrade-cantiere in Liguria, incidenti e avarie causano code e disagi in serie

GENOVA - Ancora un incidente in A12 tra Genova Nervi e Recco, ancora una volta in uno scambio di carreggiata. Il traffico intono alle 8 è rimasto bloccato per alcuni minuti in entrambe le direzioni per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente. Non risultano persone rimaste ferite, si è trattato di un tamponamento tra mezzi. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Una volta arrivato il carroattrezzi e rimossi i mezzi il traffico è tornato lentamente a scorrere. Sul tratto si sono formati fino a quattro km di coda. Ancora una volta in evidenza la criticità della rete autostradale ligure dove a causa dei tanti cantieri presenti basta un incidente per mandare in tilit la viabilità e costringere chi si muove per lavoro o necessità a stare a lungo fermo in coda. Anche nella serata di mercoledì un altro problema che ha bloccato la viabilità sempre sulla A12 in direzione di Livorno poco prima dell'uscita autostradale di Chiavari.

Ma l'elenco delle situazioni è in costante aggiormamento e la lista di criticità è lunga. Soprattutto in A12 e in A26 dove i cantieri in atto sono numerosi basta un veicolo fermo o un tamponamento per bloccare tutto, anche chi in tempo di mini lockdown covid deve comunque andare al lavoro o raggiungere ospedali e altri luoghi di mnecessità.