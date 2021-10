Autostrade, ancora traffico per cantieri in tutta la Liguria

I numerosi cantieri sulle autostrade liguri continuano a creare disagi, ecco la situazione poco prima delle 9:00.

A ponente, sulla A10 in direzione Ventimiglia, ci sono 3 chilometri di coda tra Celle Ligure e Savona.

Coda anche sulla A26, 1 chilometro in direzione Genova Voltri tra Predosa e Masone.

Sulla A7 sono invece due i punti critici: in direzione Milano ci sono code al casello di Genova Bolzaneto per la grande mole di traffico; in direzione Genova c'è traffico intenso al bivio con l'A12.

Ci spostiamo quindi a levante, dove troviamo 1 chilometro di coda tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno per lavori.

Per quanto riguarda Genova, a Nervi il nuovo semaforo di via Donato Somma che allunga i tempi di percorrenza. Il semaforo sull'Aurelia è stato posizionato per gestire il flusso del traffico della nuova ZTL.