Attacco a sede Cgil, Veirana: "Devastazione di stampo neofascista che ci riporta indietro negli anni"

GENOVA - Quello alla sede CGIL di Roma di sabato scorso è stato un attacco di stampo neofascista che colpisce le persone più fragili tra i lavoratori. E' questo il commento di Fulvia Veirana, segretario generale Cgil Liguria, dopo i fatti dello scorso settimana. Dopo i presidi anche liguri della giornata di domenica, i sindacati scenderanno in piazza uniti sabato prossimo 16 ottobre a Roma.

"La devastazione della sede della Cgil rappresenta un attacco alla nostra organizzazione ma più in generale un attacco a una associazione democratica che è nata da una battaglia durante la Seconda Guerra Mondiale contro il regime fascista. Una organizzazione che da sempre combatte per i diritti dei lavoratori e di coloro che da sempre sono più fragili nella catena del potere economico", commenta Veirana.

"E' un attacco di stampo neofascista che nulla ha a che vedere con una parte di persone che manifestava pacificamente per un'idea o un'opinione e ci riporta indietro di molti anni. E' un attacco violento che cerca di silenziare chi nel Paese si sta battendo proprio per i diritti, la salute e la possibilità di lavorare delle persone che ne hanno bisogno per vivere".