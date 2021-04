AstraZeneca rallenta la consegna delle dosi, mentre si attende il verdetto dell'Ema

GENOVA - Mentre in queste ore si torna a discutere sul vaccino AstraZeneca e sarà l'Ema entro mercoledì o giovedì a dare eventuali indicazioni ulteriori, dall'azienda anglo svedese è arrivato l'annuncio che metà delle dosi previste in consegna in Italia per il 14 aprile. Arriveranno infatti 175mila dosi di vaccino e non le 340mila previste. Lo fanno sapere dalla struttura del Commissario per l'emergenza sottolineando che l'azienda ha già comunicato che il 50% di dosi mancanti verrà distribuito in Italia assieme alle consegne previste per il 16 e il 23 aprile.

L'Ema, ha spiegato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, potrebbe "individuare dei sottogruppi di popolazione che presentano un comun denominatore per un maggiore livello di rischio, e valutare il rapporto causa-effetto in tali gruppi" in relazione agli eventi trombotici rari che sono stati segnalati. Quanto alla possibilità che l'Ema arrivi quindi a limitare l'uso del vaccino escludendo alcune categorie, ciò, ha sottolineato Sileri, "rientra nei processi di farmacovigilanza ed è già successo per tanti altri farmaci, a partire dall'aspirina, per la quale a partire dagli anni '80 è stato posto un limite d'uso per la fascia dei bambini sotto i 12 anni per alcuni eventi avversi".