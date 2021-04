Asta Stelle nello Sport con Badelj, Thorsby, Ismajli e Pellizzer

La sesta sessione dell’Asta di Stelle nello Sport propone quattro importanti maglie ufficiali autografate su CharityStars gentilmente donate da Genoa, Sampdoria, Spezia e Virtus Entella.

Questa iniziativa benefica rientra tra le attività di Charity che dal 2006 consente, ogni anno, di fornire un importante aiuto alla Gigi Ghirotti onlus del prof. Franco Henriquet per l’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative: a domicilio e in due hospice.

Per il Genoa, questa settimana, gioca Milan Badelj. Il mediano, dopo l’esordio a settembre 2020 nella prima partita di campionato contro il Crotone, realizza il suo primo gol in casa il 21 febbraio contro il Verona, distinguendosi anche per la sua dedica a Davide Astori, suo amico e compagno di squadra alla Fiorentina. Con la Nazionale croata, scende in campo agli Europei 2016 e ai Mondiali 2018. Nel suo palmares, anche 4 campionati vinti con la Dinamo Zagabria.

Morten Thorsby è alla Sampdoria dall’estate 2019. Prima gara da titolare il 4 novembre contro la Spal, prima rete il 21 giugno 2020 contro l’Inter. Il centrocampista norvegese si ripete nella stagione attuale contro Atalanta e Bologna: la terza rete di questo campionato, segnata di testa domenica al Napoli, viene annullata dall’arbitro Valeri su indicazione VAR. L’impegno sociale e la vocazione ambientalista di Thorsby sono anche oggetto di un incontro in Comune con il Sindaco Marco Bucci.

Dopo aver giocato nelle nazionali kosovare, a novembre 2018 Ardian Ismajli decide di giocare per la nazionale albanese. Il 28 ottobre 2020 debutta con lo Spezia in occasione del successo contro il Cittadella in Coppa Italia. Il 31 ottobre 2020 esordisce in Serie A contro la Juventus subentrando all’88º minuto al posto del compagno Claudio Terzi.

Michele Pellizzer è alla Virtus Entella dal settembre 2015 dopo aver militato prima nel Bassano e poi nel Cittadella. Quasi 200 sfide, quasi tutte in Serie B. L’8 novembre 2020 raggiunge le 400 partite da professionista in occasione di Entella-Lecce.

L’Asta di Stelle nello Sport, su CharityStars, si avvale della preziosa collaborazione di Genoa e Sampdoria ed è patrocinata Regione Liguria e Comune di Genova, sotto l’egida di Coni, Cip e Ussi.

I cimeli sono all’asta all’indirizzo www.charitystars.com/stellenellosport