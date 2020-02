Ascolti Tv, Primocanale leader in Liguria: numeri 7 volte più alti delle altre emittenti

GENOVA - I dati annuali Auditel per il 2019 sono stati pubblicati. L’analisi in Liguria dimostra la netta supremazia di Primocanale sulle altre due emittenti locali: Telenord e Telecity. Gli spettatori davanti a Primocanale nel dato annuale sono in media 7 volte di più nell’ascolto minuto medio, il dato utilizzato da tutte le agenzie nazionali e centri media per pianificare la pubblicità, compresa la Presidenza del Consiglio. L’analisi evidenzia che nella fascia di prime time e di seconda serata è Telecity a primeggiare su Telenord.

Venendo ai numeri, il primo dato che analizziamo è il dato annuale e per meglio spiegare consiste nel numero di ascoltatori per ogni minuto delle 24 ore dei 365 giorni del 2019 che hanno seguito le emittenti liguri: Primocanale 2.886, Telenord 455 e Telecity 400. Il secondo dato, sempre rilevato dalle tabelle Auditel che analizziamo, è il così detto 'semigiorno' cioè il dato minuto medio della fascia oraria tra le 12.00 e le 01.00: Primocanale 3.950, Telenord 699, Telecity 644.

Abbiamo anche analizzato i dati divisi per fasce orarie come si evince dalla tabella Auditel. I dati dimostrano che il rapporto di ascolti tra Primocanale e le altre emittenti liguri arriva in alcuni momenti a un rapporto perfino di 1 a 29.

Nella fascia oraria 7-9: Primocanale 2.351. Telenord 78, Telecity 34.

Nella fascia oraria 9-12: Primocanale 2.620, Telenord 179, Telecity 37.

Nella fascia oraria 12-15: Primocanale 3.871, Telenord 1.090, Telecity 166

Nella fascia oraria 15- 18: Primocanale 1.925, Telenord 360, Telecity 256.

Nella fascia oraria 18-20.30: Primocanale. 2.953, Telenord 627, Telecity 409.

Nella fascia oraria 20.30 -22.30: Primocanale 8.437, Telecity 1.900, Telenord 1.249.

Nella fascia oraria 22.30-02.00: Primocanale 3.902, Telecity 835, Telenord 391.

“Investimenti in materiale tecnologico, assunzione di personale specializzato, di giornalisti professionisti hanno dato i risultati auspicati e siamo molto felici, al di là del dato in Liguria, che Primocanale sia di fatto l’undicesima emittente regionale a livello assoluto in Italia in fatto di ascolti, nonostante la regione abbia appena 1.5 milioni di abitanti. Nel rapporto invece tra ascolti e abitanti, Primocanale risulta la terza emittente del Paese dietro soltanto a Videolina in Sardegna e Telenorba in Puglia”, commenta l'editore Maurizio Rossi.

"Da tenere presente che per il nostro Gruppo la televisione realizza solo una parte degli ascolti. Primocanale infatti è la prima emittente italiana per crossmedialità con numeri straordinari e certificati sul sito web e sulla App, come sui profili Facebook, Twitter e Instagram. Caso unico in Italia, la nostra informazione è anche visibile sul Maxi schermo di ultima generazione posto in vetta a Terrazza Colombo e visibile di giorno come di sera", conclude Rossi.