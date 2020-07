ArcelorMittal: siglato l'accordo per la proroga della cassa integrazione a Genova

GENOVA - È stato sottoscritto tra organizzazioni sindacali e azienda l'accordo per la proroga della cassa integrazione nello stabilimento ArcelorMittal di Genova: "Il 20 luglio scade quella relativa al Covid-19 - spiega in una nota Alessandro Vella, segretario generale Fim Cisl Liguria -, aspettando di capire se da parte del Governo sarà ufficializzato il prolungamento, con l'azienda è stato raggiunto un accordo fino al 5 settembre".

L'accordo in continuità con quello del 18 giugno scorso prevede una rotazione che garantirà "almeno 10 giornate lavorative al mese per 930 lavoratori su 997 e un piano di formazione che verrà attuato da settembre. La situazione - sottotlinea Vella - resta complicata con l'incertezza che ancora contraddistingue il futuro della siderurgia in Italia e anche a Genova c'è preoccupazione perché non è per nulla chiaro cosa succederà. Serve con urgenza un incontro al Ministero"