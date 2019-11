Arcelor Mittal, Vella (Fim Cisl): Sale la preoccupazione anche nello stabilimento di Cornigliano

GENOVA - "La sostituzione dei manager avvenuta in tempi così stretti non rasserena. Speravamo tutti in un incontro prima di ulteriori atti così importanti", così Alessandro Vella, segretario generale Fim Cisl Liguria.

"Le rassicurazioni anche da parte del Governo sono sempre meno convinte. Ci stanno raccontando che il lavoro viene prima di tutto, ma non è così. Prima vengono gli accordi per governare. Le posizioni della maggioranza in parlamento sono sintomo di mancanza totale di conoscenza del mondo industriale che ancora in Italia regge l’economia. Cosa pensano che succederà se l’ex Ilva non sarà più in grado di produrre?", prosegue la nota.

"I lavoratori, anche a Genova, sono pronti a mobilitarsi - questa la promessa -per tutelare i loro posti di lavoro e cercare di non buttare a mare tutto quanto fatto dall’accordo di programma fino all’accordo del 6 settembre 2018