Arbitro ligure per Pordenone-Spezia: dirigerà il genovese Ghersini

LA SPEZIA - Designazione arbitrale corregionale per lo Spezia, che venerdì 13 agosto alle 17,45 se la vedrà al "Teghil" di Lignano Sabbiadoro con il Pordenone, nella gara secca dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Per la prima partita ufficiale del ciclo di Thiago Motta, che sarà anche la prima partita vera in assoluto delle Aquile visti i guai Covid durante la preparazione a Prato allo Stelvio, dalla Liguria non partirà infatti soltanto la squadra bianca, ma anche l'arbitro: il genovese Davide Ghersini, giovane fischietto in ascesa, che sarà assistito dagli assistenti Della Croce e Saccenti, dal quarto ufficiale Fontani e da Aureliano e Bindoni al VAR.